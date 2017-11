Catorze, premiat per les dones periodistes

«Em sap molt greu haver de ser feminista, encara. Em sap molt greu que hagin d'existir uns premis de comunicació no sexista. Em sap molt greu constatar que avancem tan a poc a poc i que el masclisme encara insulta, encara menysprea, encara agredeix, encara viola, encara mata.

Em sap molt greu haver de reivindicar tantes evidències, perquè la vida és curta i algunes lluites ja fa temps que haurien d'estar més que guanyades.Catorze és un mitjà digital que treballa tant com pot a favor de la cultura i la vida. I, doncs, és un mitjà que defensa la igualtat amb fets, amb paraules i –per descomptat– amb alegria. Perquè ens cal una societat més culta i, sobretot, una societat més justa.A les que fem Catorze (no és femení genèric, és que som majoritàriament dones) ens sap greu que hagi d'existir un premi com aquest. Però ens fa molta il·lusió que ens l'hàgiu donat.Moltíssimes gràcies, i a seguir lluitant fins que ja no calgui.»Amb aquestes paraules, la periodista Eva Piquer –directora i editora de Catorze – ha agraït el premi de comunicació no sexista que l' Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) ha concedit a Catorze. En concret, se'ns ha atorgat el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista 2017 "per un periodisme rigorós i de qualitat en el sector cultural".Altres comunicadors premiats per l'ADPC a l'edició del 2017 són Olga Viza, Xavier Graset, la campanya #OnSónlesDones , Fina Birulés i Gemma Nierga.Aquest és el segon guardó que rebem des que vam néixer l'abril del 2014. El 2015 ens van donar el premi Lletra a la millor iniciativa digital sobre literatura catalana.Doncs això: moltíssimes gràcies, i a seguir lluitant fins al dia que ja no caldrà.

