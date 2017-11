Quan Iceta carregava contra Duran per la seva opinió sobre els homosexuals

Duran s'apunta a la tesi del PP de canviar el matrimoni entre persones del mateix sexe per una simple unió civil. La dreta es treu la careta — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 3 de novembre de 2011

Josep Antoni Duran i Lleida ha estat el protagonista d'una de les notícies més destacades d'aquest dimecres al matí. En una entrevista a Los desayunos de TVE, l'exlíder d'Unió Democràtica ha avançat que votarà el PSC, que ha integrat Units per Avançar, amb Ramon Espadaler. Així doncs, el també exsecretari general de CiU donarà suport a Miquel Iceta en la seva candidatura per conquerir la presidència de la Generalitat de Catalunya. Les xarxes socials són una hemeroteca implacable i, fruit de les declaracions de Duran i Lleida, ha corregut per Twitter una piulada del líder socialista a Catalunya de l'any 2011.En aquesta publicació, Iceta criticava que l'exlíder d'UDC s'apuntés "a la tesi del PP" de canviar el matrimoni entre persones del mateix sexe per "una simple unió civil". "La dreta es treu la careta", etzibava aleshores.

