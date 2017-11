El nou tall de cabells de Puigdemont aixeca insults i preocupació a Madrid

🔊

ÚLTIMA HORA: Un peluquero belga aplica el 155 al pelo de Puigdemont. pic.twitter.com/ze69nhMBzy — EL TALAVERANO (@Talaverano78) 14 de novembre de 2017

#Losdesayunos La noticia no está en el Parlamento 🇪🇸 está en el corte de pelo de #Puigdemont — Antonio Bretón (@antontxo) 15 de novembre de 2017

Hot el lock del exPresi fatal! Parece que le ha lamido una vaca, y la americana se la hayan prestado 😂😂😂 — Cristina Cm (@_cris77cm) 14 de novembre de 2017

Se ha separado el flequillo

Ha sido lo único que ha podido separar — Jc bauvi (@BauviJc) 14 de novembre de 2017

Carles Puigdemont, amb el nou pentinat acompanyat de Marta Rovira

En una setmana marcada per la configuració de les llistes electorals per al 21-D a Catalunya i per la notícia que Puigdemont encapçalarà la llista Junts per Catalunya, que estarà conformada per membres del PDECat i força independents , hi ha hagut un detall que no ha passat desapercebut per la premsa de Madrid, ni tampoc per a molts usuaris de Twitter: el nou tall de cabells del president.El nou pentinat de Puigdemont ha estat recollit per dos importants mitjans generalistes de la capital de l'Estat. El Español, el diari dirigit per Pedro J. Ramírez, li ha dedicat una notícia recollint també el rebombori que ha provocat a les xarxes . Qui també ho ha esmentat durant el seu programa ha estat el periodista Carlos Alsina. El presentador de Más de uno a Onda Cero ha aprofitat per fer-ne mofa: "Puigdemont s'ha tallat els cabells. L'últim mite de l'independentisme ha caigut".Però on més ha ressonat la "notícia" ha estat a les xarxes. Allà, desenes d'usuaris han aprofitat per insultar el president de la Generalitat, o per riure-se'n. "Un perruquer belga aplica el 155 als cabells de Puigdemont" o "S'ha separat el serrell. Ha estat l'únic que ha pogut separar" són alguns exemples. N'hi ha d'altres que han optat per fer muntatges.

