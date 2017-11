Els veïns desconfien de l'Espai Barça i demanen aturar el projecte urbanístic

La Coordinadora d'Associacions i Entitats de les Corts, la Coordinadora Mejía Lequerica i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) han reclamat aquest dimecres que s'aturi la modificació del Pla General Metropolità prevista per tirar endavant l'Espai Barça. Les tres entitats han presentat al·legacions al projecte perquè consideren que la compensació prevista per a la ciutat no és equivalent a la magnitud de l'obra.El moviment veïnal assegura que rere l'anunci de crear unes noves instal·lacions esportives, el FC Barcelona té com a objectiu "treure un rèdit econòmic complementari en forma de complex comercial i hoteler". En aquest sentit, apunten que l'obra que impulsa el Barça es podria desenvolupar amb un Pla Especial, i desconfien de saber del club. Per aquest motiu, demanen a l'Ajuntament de Barcelona que comenci el projecte des de zero, "sense trampes".Els veïns denuncien especialment la zona verda inclosa al projecte de l'Espai Barça, que qualifiquen de "engany" i "insult als ciutadans", ja que senyalen que una part d'aquesta àrea ja és de titularitat pública. Alhora, asseguren que s'inclouen espais verds que realment no ho són.Un altre punt de disconformitat és la modificació dels carrers Arístides Maillol i Joan XXIII. Les entitats critiquen que l'única finalitat de canviar el traçat és permetre la construcció del nou estadi esportiu, i retreuen a l'Ajuntament que no tingui en compte els efectes en la mobilitat. En aquest sentit, auguren que els canvis als carrers empitjorarà el trànsit. Finalment, els veïns recelen de la descripció "zona de titularitat privada però d'ús públic" inclosa al projecte impulsat pel Barça, ja que diuen desconèixer el detall d'aquests accessos oberts a tothom.Així, les entitats veïnals conclouen que el projecte és "ambigu", perquè no concreta quina serà la compensació econòmica o de terrenys. Asseguren que és "impossible" saber el volum de benefici particular que s'endurà el FC Barcelona i quins espais seran per a lloguer a tercers inversors amb ànim de lucre.

