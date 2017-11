La reacció de Rufián a la presència de Forcadell a la llista d'ERC

Sempre he defensat pacíficament i democràticament el que crec millor per al meu país. Aquest 21D ho continuaré fent des de la candidatura d’@Esquerra_ERC. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 15 de novembre de 2017

Carme Forcadell es presentarà finalment a les eleccions a les llistes d'ERC . Ho ha ha anunciat a través de la xarxa social Twitter. "Sempre he defensat pacíficament i democràticament el que crec millor per al meu país. Aquest 21D ho continuaré fent des de la candidatura d'ERC", ha piulat la presidenta del Parlament. Ocuparà el número 4 de la llista –que el consell nacional dels republicans li havia reservat- segons han confirmat fonts de partit aUna de les primeres reaccions a la notícia ha vingut de part del diputat al Congrés per la formació republicana, Gabriel Rufián, que s'ha mostrat honorat per aquesta decisió presa per la presidenta del Parlament. "Un honor Presidenta", ha piulat Rufián.

