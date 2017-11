Els candidats de la CUP el 21-D

La militància de la CUP podrà ratificar en les properes hores les llistes que presenta la formació anticapitalista de cara a les eleccions del 21-D. Les comissions de cada demarcació han dissenyat una proposta de candidatura que se sotmetrà a votació telemàtica de cada territori, una consulta interna que podria començar aquest dimecres segons han explicat fonts de la CUP.Carles Riera, com va avançar NacióDigital, es proposarà per encapçalar la candidatura de Barcelona. De fet, Riera es podria presentar perquè no ha format part del grup parlamentari una legislatura sencera –es va incorporar l'octubre passat en substitució de Pilar Castillejo-. És un nom que genera consens entre diverses veus de la CUP en una demarcació de Barcelona en què s'ha tensat la confecció de llistes, segons diverses fonts consultades per l'ACN. Els anticapitalistes no han tancat finalment acords ni amb el Procés Constituent ni amb Albano Dante Fachin, segons ells "per falta de temps".Mireia Boya, Natàlia Sànchez i Xavier Millan seran els caps de llista de Lleida, Girona i Tarragona, respectivament.Les llistes estan encapçalades per:Circumscripció Lleida1 - Mireia Boya e Busquet (Sent Gaudenç, 1979)2 - Pau Juvillà Ballester (Lleida, 1973)Circumscripció Tarragona1 – Xavier Milian Nebot, (Reus, 1984)2 – Josep Mañé, (el Vendrell, 1990)Circumscripció Girona1 – Natalia Sánchez Dipp, (Figueres, 1983)2 - Daniel Cornellà Detrell, (Girona, 1978)Circumscripció Barcelona1 - Carles Riera i Albert (Barcelona, 1960)2 - Maria Sirvent Escrig (Barcelona, 1987)3 - Vidal Aragonés Chicharro (Cornellà de Llobregat, 1978)4 - Maria Ballester i Jiménez (Arenys de Munt)5 - Jordi Salvia (Vilafranca del Penedès, 1980)6 - Bel Olid Báez (Mataró, 1977)7 - Ramon Vancells Casacuberta (Manresa, 1974)8 - Maria Rovira i Torrens (Barcelona, 1988)9 - Arnau Comas i Miñarro (Barcelona, 1978)10 - Núria Gibert Dasca (Barcelona, 1984)

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)