Surt a la llum un nou conjunt de pintures rupestres a Mas de Barberans

Una de les arqueòlogues fotografia l'espai. Foto: Sofia Cabanes

Detall de dos guerrers (conjunt rupestre del Cocó de la Gralla).

El Mas de Barberans ha entrat per la porta gran del patrimoni rupestre ebrenc i català amb el descobriment d’un conjunt “d’una importància transcendent i d’un valor extraordinari”, segons ha destacat este matí en la presentació de la troballa el cap de la secció d'Informació i Estudis del Servei d'Arqueologia i Paleontologia, Josep Castells.El conjunt pictòric es troba al barranc de Montpou, en el terme municipal del Mas de Barberans i, pel que fa a la cronologia, podrien datar entre el postpaleolític i el neolític i, per tant, tindrien uns 8000 anys d’antiguitat. Es tracta d'un abric orientat al sud-est d’uns 10 metres de llargada, entre 0,70 i 1 metre de fondària i 1 metre d’alçada. El panell pintat ocupa una franja llarga i estreta d’uns 3 metres de longitud per 0,40 d’amplada, situat a la part més alta de la paret de l’abric.En total, s’identifiquen 69 figures d’estil llevantí o naturalista: 27 arquers, 4 figures humanes, 2 petjades, 3 cabres, 1 bossa, 3 arcs i fletxes, 1 personatge particular, 1 antropo-zoomorf, 1 senglar, 1 quadrúpede i diversos traços i restes de morfologia indeterminades.D’entre les diferents figures, destaquen dues fileres d’arquers orientats a l’esquerra i a la carrera, així com diversos animals i petjades, que formen una possible escena de cacera.“Es tracta d’una troballa única i tipològicament es tracta de figures que no es tenen gairebé documentades a Catalunya i menys de la manera que es tenen aquí. Una filera de guerrers, tots amb les seues fletxes, posats en fila, és una escena espectacular i única”, ha detallat Castells.Els arquers porten arcs, fletxes i presenten un abillament variat, plomes i diversos ornaments al llarg del seu cos. El grup d’arquers de la filera superior és el més nombrós, uns 20, i de mida més gran. A la part inferior, sota les cames dels arquers més grans, hi ha un altre grup de 5 arquers més petits. Entre els arquers de la filera superior també s’observa un personatge particular d’aparença mitològica i sobrenatural, amb un gran cap de forma el·lipsoïdal.A la base del panell pintat, hi ha un altre grup de figures amb un arquer orientat a la dreta en posició de disparar un arc, un quadrúpede i una cabra. Al petit sostre de l’abric es documenta una escena de caça amb un arquer, una cabra ferida per una fletxa i traços que podrien representar restes de sang.Les pintures rupestres del Cocó de la Gralla -com s'han batejat-, al Parc Natural dels Ports, van ser descobertes per Domingo Ribas, veí de Santa Bàrbara fa més de 10 anys. Però no va ser fins al 2014 quan es va informar de la seua existència al Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura, que va confirmar la seua autenticitat i va iniciar la redacció del pla integral de recuperació del conjunt pictòric. Els treballs per condicionar la zon ai protegir l'espai es van iniciar al 2016 i s'han mantingut en total discreció fins avui. "Ara ja és visitable, però tot plegat s’ha fet amb un gran esforç de discreció, perquè tot plegat pot atraure gent que pot fer malifetes i fer malbé el conjunt. D’aquí les tanques que s’han instal·lat", ha constatat Castells.De fet la zona es troba perimetrada per una tanca, però des de fora es poden observar perfectament les pintures. Ara, l'Ajuntament de Mas de Barberans estudiarà com fer més accessible i visitable la zona.El conjunt pictòric, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, amb categoria de zona arqueològica, ha estat incorporat al programa Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya atesa la seua singularitat i espectacularitat.​Este dimecres al matí, s’ha presentat, a la delegació dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura. Juntament amb la presentació de la troballa, també s’han explicat les accions dutes a terme en el pla integral de tractament de les pintures, que han permès posar al descobert este excepcional conjunt rupestre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)