ERC s'ofereix per garantir un govern fort a Olot amb PDECat i Demòcrates

Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC ) a Olot ha fet públic, en roda de premsa al seu local –en què han intervingut els regidors Josep Quintana i Clara Casanovas–, el seu capteniment després que el batlle Josep M. Corominas va anunciar la setmana passada el trencament del pacte amb el PSC , partit amb què formaven l'equip de govern fins ara. Els republicans, en resum, s'ofereixen al PDECat i Demòcrates per a garantir un govern fort a Olot. “No vam pressionar per fer fora el PSC per debilitar l'alcalde d'Olot –ha afirmat Quintana–, sinó per a tot el contrari i per això posem sobre la taula al PDECat i Demòcrates fer un govern junts per garantir el bon funcionament de l'Ajuntament. Esperem que l'equip de govern es pronuncii a la nostra oferta."Des d'ERC, en el moment de l'empresonament del vicepresident Oriol Junqueras, ja van demanar públicament al batlle Corominas que havia de trencar el pacte de govern que tenia amb el PSC, per bé que han volgut deixar clar públicament que no tenen res personal contra la feina que "els regidors del PSC han fet per a la ciutat aquest temps, sinó que estem en contra del posicionament del seu partit al costat del PP i C's i del seu suport a l'aprovació del 155 i dels empresonaments del nostre govern".En aquestes circumstàncies ERC Olot pensaven que calia que abandonessin el govern i que les forces independentistes "entréssim en un govern de concentració en defensa de la República" un cop el PDECat fes fora al PSC del govern. Aquesta opció, "que creiem la millor, no ha tingut gaire recorregut. Les CUP hi va renunciar", una posició que respecten.Per a Josep Quintana, els regidors del PSC "estaven fent una feina per a la ciutat que ara serà més difícil de portar a terme i per això proposem a l'alcalde obrir converses amb el PDECat i Demòcrates per trobar la millor forma perquè la ciutadania no es vegi perjudicada pel que resta de mandat".Com sempre –ha afegit–, "per ERC no quedarà i per això posem sobre la taula totes les opcions possibles de pacte per garantir el bon funcionament de l'Ajuntament. Esperem que l'equip de govern es pronuncii. Soms aquí per millorar la vida de tots els olotins", ha conclòs.

