​Portal de l'Àngel, el carrer comercial més car de l'Estat

L'avinguda del Portal de l'Àngel de Barcelona segueix sent el carrer comercial més car del conjunt de l'estat espanyol, seguit de Preciados, a Madrid. En tercera posició hi ha el Passeig de Gràcia, també de Barcelona.El preu mitjà del lloguer de locals comercials al Portal de l'Àngel és de 3.360 euros/metre quadrat, 60 més que l'any passat (+1,8%). Una quantitat que encara dista del carrer més car del món, la Cinquena Avinguda de Nova York, on es paguen 28.262 euros per metre quadrat, segons dades de la immobiliària Cushman & Wakefield. A la capital catalana, el carrer que més puja de preu és la Diagonal, amb un increment del 16,7%, el que situa els lloguers en aquesta via a un preu mig de 840 euros per metre quadrat.El segon carrer més car de Barcelona és el passeig de Gràcia, amb un preu mig del lloguer de 3.060 euros/m2. El tercer és Pelai (2.100 euros/m2), seguit de Portaferrissa (1.980 euros/m2) i Rambla Catalunya (1.260 euros/m2).El segon carrer més car d'Espanya segueix sent Preciados, a Madrid, amb 3.180 euros/m2.Comparant els carrers més grans de cada estat, el Portal de l'Àngel se situa en la 14a posició per davant de les vies més cares de Rússia, Holanda o Grècia. Després de la Cinquena Avinguda de Nova York, el segon lloc en l'àmbit mundial l'ocupa el Causeway Bay de Hong Kong (25.673 euros/m2), seguida del New Bond Street de Londres (16.200 euros/m2).L'informe de Cushman & Wakefield, que s'ha publicat aquest dimecres, analitza els preus del lloguer durant els últims dotze mesos dels 451 carrers comercials més cares de 68 països.

