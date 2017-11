​La facturació dels hotels de Barcelona cau un 13% a l'octubre

Una botiga al passeig de Gràcia de Barcelona. Foto: Adrià Costa

El president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, ha advertit que la facturació del sector ha caigut un 13% interanual a l'octubre a la capital catalana. En una trobada amb periodistes aquest dimecres, Clos ha considerat que aquestes dades són "molt preocupants" i les ha relacionat principalment amb la situació de conflicte polític entre els governs català i espanyol a partir de l'1-O i, en menor mesura, amb els atemptats terroristes de les Rambles del 17 d'agost, el "vandalisme" contra el sector turístic i la vaga de l'aeroport del Prat d'aquest estiu.Per revertir aquesta situació, el president dels hotelers barcelonins ha anunciat una campanya conjuntament amb altres operadors per "rellançar" la marca Barcelona i ha demanat a les administracions que es dobli la inversió en promoció provinent de la taxa turística i que actualment es destina a altres finalitats.També s'ha llançat aquest mateix dimecres un crit d'alerta des del sector del comerç. L'Associació Passeig de Gràcia ha xifrat entre un 20 i un 30% la caiguda de vendes del comerç no quotidià a l'octubre al centre. A la presentació de la Barcelona Shopping Night, el president de l'entitat, Lluís Sans, ha explicat que ha estat un mes "complicat" per la incertesa política i les mobilitzacions.Segons Sans, la baixada de vendes s'ha notat sobretot entre els "clients locals" mentre que els turistes que ja tenien previst viatjar a Barcelona "han vingut i han comprat" igualment. Encara que també ha dit notar una "desacceleració de la demanda turística" pels pròxims mesos.Sobre les dades d'octubre pel que fa als hotels, Clos ha apuntat que s'ha registrat una ocupació mitjana del 83%, enfront del 90% del mateix mes de 2016 i que el preu mitjà per habitació ha caigut 9 euros en termes interanuals, fins als 147 euros. El Gremi ha indicat que els establiments de més categoria, que ja van registrar un major descens de la facturació després dels atemptats de les Rambles, són també els que han patit més després de l'1-O, amb caigudes que han arribat fins al 40% de la facturació. "L'inici de la caiguda es va produir a l'agost i també al setembre, sobretot pel que fa a la reserva diària", ha sentenciat Clos, que ha afegit que el fenomen s'ha notat especialment en el mercat anglosaxó.La preocupació del Gremi se centra ara fonamentalment en el turisme de negocis, que és el que fa les reserves de manera més anticipada, fins al punt que hi ha operadors que demanen que "s'abstingui Barcelona" en les candidatures per organitzar congressos i esdeveniments internacionals. En aquest sentit, Clos ha reiterat que hi ha "preocupació" en els prescriptors turístics al voltant de la situació política a Catalunya i que va patir un "gran disgust" quan algun dels participants del World Travel Market, celebrat a principis de novembre a Londres, va preguntar-li si s'estava vivint una "guerra civil" al país."Aquesta situació bloqueja les inversions en el sector turístic, crea tensions en la tresoreria i fa que les empreses es plantegin reduir la seva estructura", ha afirmat el president del GHB sobre la caiguda de la facturació. En aquest sentit, ha lamentat que el mes de novembre està patint "la mateixa simptomatologia" que l'octubre i que les reserves de desembre i del primer trimestre de 2018 també apunten en aquesta direcció. Com a exemple, Clos ha xifrat en un 40% la reducció de les reserves hoteleres a la ciutat de cara al Cap d'Any en relació amb l'any anterior.El president del Gremi també ha lamentat l'efecte del canvi de seu social de 2.500 empreses, de les que un miler també han canviat la direcció fiscal, sobre el sector hoteler de la ciutat. "Això significa que les reunions de les direccions d'aquestes entitats es faran fora de Barcelona". Clos ha lamentat que la situació actual "és una pena, perquè fins al juliol havia estat un any fantàstic, però no vull ser pessimista".Per revertir aquesta situació, Clos ha anunciat una campanya, juntament amb Vueling, Expedia, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i la Fira de Barcelona, per cedir gratuïtament habitacions, bitllets d'avió i espais d'exposició a preceptors turístics internacionals per "demostrar que Barcelona és el que és" i no la imatge "exagerada" que es dona als mitjans de comunicació internacionals. "No hi ha cap epidèmia ni cap drama, només és un procés polític complicat", ha sentenciat.En aquesta línia, Clos també ha reclamat a les administracions catalanes que doblin la inversió en promoció turística que prové de l'impost sobre estades turístiques i que actualment es destina a altres finalitats. El president del GHB ha recordat que inicialment els ingressos públics provinents d'aquest impost s'havien de dedicar a promoció. Clos s'ha referit concretament a l'Ajuntament de Barcelona per reclamar-li que hauria d'incrementar la inversió en promoció fins als set milions d'euros. El 2016, la taxa turística a Catalunya va recaptar més de 47,7 milions d'euros, dels que gairebé 25 milions van correspondre a l'epígraf de la "Marca Barcelona".Clos també s'ha referit a l'efecte del conflicte polític sobre el manteniment del Mobile World Congress (MWC) a la capital catalana i ha afirmat que "si no passa res, seguirà a Barcelona". Tanmateix, el GHB ha previst que en l'edició de 2018 no hi haurà un creixement dels visitants a Barcelona amb raó del MWC, sinó que es mantindrà al nivell de 2017. De cara al 2019, Clos també ha assegurat que el Congrés dels Mòbils es mantindrà a Barcelona perquè la patronal GSMA ja té signats la meitat de contractes corresponents a l'edició d'aquell any.

