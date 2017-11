​Les cinc estacions d'esquí de FGC generen un impacte de 222 milions d'euros

Snowpark de l'estació de Port Ainé. Foto: Miquel Herrero/FGC

Presentació de la temporada amb Enric Ticó (esquerra) i directors d'estacions. Foto: Jordi Bes

Les cinc estacions d'esquí que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) generen un impacte sobre el territori de 222 milions d'euros, segons ha avançat aquest dimecres el president de FGC, Enric Ticó, a les portes d'encetar-se la nova temporada, per la qual tenen "molt bones expectatives", ha ressaltat. Es tracta de les estacions de la Molina, que enguany celebra els 75 anys; Vall de Núria, Vallter 2000, Espot i Port Ainé.Ticó ha avançat la primera dada de l'estudi que enllestirà la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a finals de desembre, i que tracta de l'impacte econòmic directe i indirecte de les cinc estacions d'esquí calculat a partir de les taules input-output. "Les estacions d'esquí són una peça clau del territori on estan enclavades", ha remarcat, i s'ha mostrat convençut del fet que els resultats seran "extrapolables" al conjunt d'estacions dels Pirineus a Catalunya.La temporada, que s'ha presentat a la seu dels FGC al costat de l'estació de Sarrià de Barcelona, es preveu iniciar el 25 de novembre a la Molina, l'1 de desembre a Espot i Port Ainé i un dia després a Núria i Vallter 2000. Les estacions estan aprofitant aquests dies per generar neu a les pistes, i confien en el fet que en els pròxims dies es confirmin les previsions meteorològiques i arribi una llevantada que asseguri uns bons gruixos.Segons Ticó, ja s'han venut un 16% més de forfets que a l'inici de la temporada passada, que ja va ser "un molt bon any", amb una arrancada en la qual es van vendre un 24% més de forfets. Hi va contribuir la política de preus a la baixa, que va fer que esquiadors del país optessin per quedar-se a casa en comptes d'anar a l'estranger, i que n'arribessin més del sud de França.S'han reforçat el tren a la Molina i el cremallera de la Vall de Núria per facilitar l'accés en transport públic, la implantació d'espais d'aparcament per a autocaravanes –a Vallter i 40 places a la Molina-, l'increment de la seguretat –a Vallter s'ha implantat un sistema anticaiguda per a nens petits al telecadira- i els sistemes de venda en línia ja funcionen per a totes les estacions, cosa que facilita "un accés senzill sense cues", ha explicat Ticó.El director de la Molina, Toni Sanmartí, ho ha il·lustrat amb el fet que disposen de màquines autoexpenedores de forfets: després de la compra a Internet, s'obté un QR i es pot arribar a mitjanit a la màquina i imprimir el forfet sense esperes. "Podem arribar a dir que FGC acaba tenint les estacions més tecnològiques d'Europa", ha subratllat.A més, la Molina va ser la primera estació de l'Estat, i de França a la part dels Pirineus, ha recordat. Iniciarà la celebració dels 75 anys l'1 de gener amb la cursa infantil, que és la més antiga d'Europa i que complirà 67 anys. El colofó serà el 3 de març amb la Copa del Món de Snow. El director també ha constatat les bones expectatives per aquesta temporada: "Pot ser un molt molt bon hivern".FGC està treballant cinc plans estratègics, un per estació d'esquí, que ha encarregat a la consultora GNL per reflexionar sobre el futur d'aquestes instal·lacions. Per al president de la companyia, la Molina és l'exemple de "bon model": és una estació pública, però el 80% dels negocis són privats. Ticó aposta per ampliar la presència dels privats. "Voldríem que més privats fessin més negocis a les estacions d'esquí", ha concretat.En la seva opinió, es tracta d'unes instal·lacions "que sí que tenen futur", i el fet que s'incrementessin els negocis de privats significaria més activitat econòmica, més servei als esquiadors i més ingressos, els quals sempre es reinverteixen en les mateixes instal·lacions.

