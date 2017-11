El govern valencià acusa Montoro d'utilitzar el FLA per «minimitzar» la manifestació de dissabte

El conseller valencià d'Hisenda, Vicent Soler, acusa el seu homòleg estatal, Cristóbal Montoro, de fer "un ús partidista" del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per "intentar minimitzar" l'impacte de la manifestació convocada aquest dissabte a València amb el lema "Per un finançament just", la qual dona suport la Generalitat Valenciana.Soler valora d'aquesta manera l'anunci que ha efectuat la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, després de reunir-se amb Montoro i informar que dijous el govern espanyol aprovarà un FLA extraordinari amb 185 milions per al País Valencià.El conseller ha dit que no sabia com valorar aquesta informació perquè "el ministeri ha estat capaç d'informar la líder de l'oposició i no el govern valencià que tindrem un FLA extraordinari". Soler ha afegit que aquest ingrés "arriba quan li dona la gana i interessa al ministre" i que deixa de banda "els interessos de les empreses i les famílies".El responsable de la Hisenda valenciana ha matisat que el FLA "és un préstec i no el dret que tenim els valencians a un finançament just" i ha denunciat que "plou sobre mullat perquè ho han aprovat quan arriben eleccions i ara ho fan quan s'acosta una gran manifestació"."És hora de denunciar l'ús patrimonialista que el PP fa de les institucions. És més greu encara el que ha fet el ministeri que el que ha fet Bonig, que ha fet el ridícul, perquè ella ha fet de portaveu d'un ministeri quan no és membre de cap govern ni portaveu del govern d'Espanya", conclou Soler.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)