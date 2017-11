Ximo Puig demana que la manifestació pel finançament sigui «integradora i no vagi contra ningú»

El president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig espera que la manifestació convocada dissabte amb el lema "Per un finançament just", que compta amb suport del govern valencià, sigui "un esclat de valencianisme positiu, integrador, que no vagi contra ningú". Ho ha dit aquest dimecres en declaracions als mitjans de comunicació durant l'obertura del Congrés de l'Associació de Periodistes d'Informació Ambiental.Puig ha assenyalat que espera que molts valencians acudeixin a "una festa per la reivindicació democràtica de tenir els mateixos drets que la resta d'espanyols". El cap del Consell ha afegit que la manifestació "no va contra ningú" sinó que és una mobilització per la igualtat, pel poble valencià i "perquè puguem tenir treball i benestar, que és el que volem per a una societat avançada".Ximo Puig ha dit "estem en un bon moment econòmic" i que amb un finançament adequat el País Valencià podrà generar més llocs de treball. Així mateix ha argumentat que, si les institucions tenen més recursos, podran actuar "més i millor" amb la innovació, l'economia, el medi ambient i l'actual sistema de benestar.

