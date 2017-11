La música de «L'exorcista» per a Puigdemont a TVE arriba a la BBC

En @rtve habrán pensado q Puigdemont acojona más con la música del EXORCISTA de fondo. Me meo.

Esto es en lo q ha quedado @informesemanal : pic.twitter.com/5n3NvVODlk — Maclau (@MaclauJartible) November 11, 2017

La @BBCNews explica, amb sorpresa, com actua l’exemplar democràcia espanyola a través de la seva televisió pública: posant música de "L'exorcista" per informar de nosaltres https://t.co/Ijq2T1Q3dq — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 15 de novembre de 2017

El programa de TVE Informe Semanal ha emès un reportatge sobre els darrers fets relacionats amb el procés català que ha posat la banda sonora de la pel·lícula de terror L'exorcista com a música de fons mentre es reproduïen declaracions del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de Bèlgica.El programa, titulat "El periplo catalán", analitzava el procés judicial que ha portat Puigdemont a Bèlgica, la darrera aturada de país i la manifestació del dissabte 11 de novembre per l'alliberament dels presos polítics. La BBC ha mostrat la seva sorpresa i se n'ha fet ressò . La prestigiosa televisió britànica explica que fins i tot el Consell d'Informatius de RTVE ha considerat la iniciativa una pràctica dolenta i que ha obert una investigació per descobrir qui en va ser el responsable.El president Carles Puigdemont, des de Bèlgica, ha fet públic aquest interès de la BBC al seu Twitter: "La BBC News explica, amb sorpresa, com actua l’exemplar democràcia espanyola a través de la seva televisió pública: posant música de 'L'exorcista' per informar de nosaltres".La seqüència dedicada al president de la Generalitat amb música de terror dura uns 30 segons i apareix a partir del minut 4.40 del reportatge:

