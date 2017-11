VÍDEO Un llamp travessa un avió en ple vol

Més por que no pas mal. Així s'han sentit els passatgers del vol entre Amsterdam i Lima, al Perú, quan el seu avió, un Boeing 777-300 de la companyia KLM, ha estat travessat per un llamp en plena tempesta.L'avió acabava d'enlairar-se de l'aeroport de Schiphol. Les espectaculars imatges han estat captades en vídeo.Tot i l'impacte, no hi ha hagut víctimes ni ferits, i l'avió no ha sofert cap dany considerable. De fet, el vol ha continuat el seu trajecte sense problemes.El passat mes de juny, un avió que cobria el vol Istanbul-Tiflis, amb 101 passatgers a bord, va patir un incident semblant i va haver de fer un aterratge d'emergència.

