Manresa reivindicarà la capitalitat cultural amb una trentena d'activitats de nova creació

Manresa acollirà durant l'any que ve més d'un centenar d'activitats amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana 2018 , de les quals una trentena són de nova creació. Un consell assessor format per una quinzena de membres de l'escena cultural manresana com Joan Morros o David Ibañez s'ha encarregat de conformar la programació.En total han escollit trenta propostes d'entre la setantena d'activitats presentades per entitats i col·lectius del territori. La regidora de Cultura, Anna Crespo, ha destacat que s'ha intentat que totes les disciplines artístiques hi tinguessin cabuda, en especial sectors "més oblidats" com la dansa, el circ o les arts visuals. Algunes de les activitats, com el primer Festival de Circ de Manresa, 'Batecs' Festival de Dansa de la Catalunya Central o Ponts de Llum – dins el programa de festes de la Llum- s'han pensat especialment amb la voluntat que tinguin continuïtat. L'espectacle inaugural, dirigit pel creador Sergi Ots, tindrà lloc el proper 20 de gener al Kursaal de Manresa.Manresa prendrà el relleu a Reus i el 2018 es convertirà en Capital de la Cultura Catalana, tal i com es va acordar l'any 2014 per part de l'Organització Capital Cultura Catalana. L'alcalde de la capital del Bages, Valentí Junyent, ha assenyalat que la ciutat tindrà l'oportunitat de mostrar la "important riquesa cultural i patrimonial que té". Així doncs, durant un any, Manresa farà visibles els seus atractius culturals, representats en tots els àmbits, i que van des de les arts escèniques, plàstiques i musicals, fins a la cultura tradicional i popular, la història, el patrimoni o la gastronomia. Pel batlle, és "molt positiu" que la capitalitat cultural sigui "molt participada i pluridisciplinar".Les activitats culturals habituals de la ciutat conviuran durant l'any vinent amb una trentena de propostes de nova creació que es realitzaran a 40 espais diferents Manresa. La regidora de Cultura, Anna Crespo, ha explicat que la ciutat vol esdevenir "un veritable pont de cultures" que reuneixi i combini les diferents disciplines artístiques que acull. Durant un any, la ciutat també esdevindrà "un aparador" per mostrar la riquesa de la ciutat, ha destacat la regidora.Anna Crespo ha explicat que de les 70 propostes que es van rebre, s'ha prioritzat per un criteri que ha tingut present poder representar totes les disciplines, també aquelles que habitualment no tenen tanta presència. D'aquesta manera, el consell assessor ha decidit sota criteris de qualitat, innovació, dinamització de la ciutat, la possibilitat que siguin espectacles que poden tenir continuïtat o la disponibilitat econòmica per dur-les a terme.Després de l'espectacle inaugural del 20 de gener, dirigit per Sergi Ots, Manresa acollirà, entre la trentena de propostes escollides, el primer Festival de Circ de la ciutat. Es tracta d'una proposta que durarà tres dies, a finals d'estiu, que pretén promoure Manresa com a ciutat referent del circ i les arts escèniques. Una altra de les propostes més destacades és Batecs, un festival de dansa que vol convertir la ciutat en l'epicentre de la dansa a la Catalunya Central. Dins el programa de les Festes de la Llum, i de l'efímer Jardins de Llum, s'ha proposat ampliar les activitats uns dies abans en espais com el Museu Comarcal, o l'Anònima. Per els més petits i grans de la família, el 15 d'abril tindrà lloc Xics'n'roll, una proposta per avançar els horaris dels concerts perquè pares i petits de la casa es trobin en un mateix festival. Entre la trentena de propostes, també destaca els 200 anys de la Fàbrica dels Panyos, una activitat per donar a conèixer el patrimoni i la història de la fàbrica manresana. La regidora també ha assenyalat que encara hi ha projectes per concretar, com per exemple l'espectacle de videomapping 'Llum-Manrusionica' o l'acte de cloenda, previst pel 15 de desembre.Les activitats han estat escollides per un consell assessor format per una quinzena de persones del món cultural i associatiu de la capital del Bages: Anna Crespo (regidora de Cultura), Serafí Vallecillos (cap de secció de Cultura de l'Ajuntament de Manresa), Albert Tulleuda (gerent de Fira Manresa), Txus Aloy (gestora cultural), Josep Soler (Carlins), Roser Oduber (Taula d'Arts Visuals i CACiS, el Forn de la Calç), Alfons Rodríguez (Manrusionica), Dani Castellano (Casa de la Música), Jordi Jet Serra (músic), Ferran Montenegro (Tirallongues), Vicky Garcia (L'Antic), Laura Bataller (Escola Olga Roig), Joan Morros (El Galliner) i David Ibañez i Lídia Hinojo (Fira Mediterrània de Manresa). El consell continuarà treballant durant els propers mesos per poder fer un seguiment de la programació.El pressupost destinat al projecte ha estat de 75.000 euros durant el 2017, mentre que el pressupost previst inicialment per al 2018 i pendent d'aprovar per ple és d'entre 400.000 i 450.000 euros.

