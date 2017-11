​La Diputació de Barcelona inverteix 19 milions d'euros per connectar municipis a la fibra òptica

Municipis que disposaran de fibra òptica el 2018 Foto: Diputació de Barcelona

Presentació dels projectes de la Diputació de Barcelona a l'Smart City Expo Foto: Mariona Batllés

La Diputació de Barcelona invertirà 18.899.161,33 €, durant l’any 2018, per fer arribar el desplegament de la fibra òptica a 55 municipis i 178.540 habitants potencials de la demarcació. Així ho ha explicat la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, durant la visita a l’estand que la corporació té a l’Smart City Expo de la Fira Gran Via de Barcelona.Conesa ha detallat aquest projecte amb la voluntat de promoure que qualsevol persona tingui accés als serveis de banda ampla treballant, alhora, per mantenir l’equilibri territorial de la demarcació. La inversió anunciada per la Diputació de Barcelona permetrà assumir els costos de construcció de la infraestructura necessària perquè es pugui desplegar la fibra òptica a través de 252 km de carreteres, de titularitat pròpia.El projecte es començarà a realitzar a partir del mes de febrer a les zones de la demarcació on actualment no hi ha cap xarxa d’accés a la fibra òptica o només n’hi ha una, però s’hi pot actuar per millorar la competitivitat.Per fer-ho possible s’aprofitaran els projectes que ja es tenien planejats, com a obra ordinària inclosa en la conservació i la millora de la seguretat en les carreteres, i s’incorporarà dins de la de cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica.Soterrar la fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de molt altes prestacions, i poc o gens afectat per les condicions ambientals i meteorològiques externes. A més de ser respectuós amb el medi ambient i les persones presenta un risc d’obsolescència molt baix en la propera dècada.L’Univers Internet a la Xarxa de Biblioteques Municipals (Biblioloabs), la intervenció en habitatges amb pobresa energètica i teleassistència i, l’exposició del treball per unificar el servei de zona blava als municipis de la demarcació amb l’aplicació d’aparcaments i càrrega elèctrica, han estat els primers projectes de la Diputació presentats a l'Smart City Expo.La Diputació de Barcelona també ofereix xerrades dedicades a les TIC com una eina clau per a una gestió més eficient i sostenible i la presentació de la primera convocatòria de les subvencions de la Diputació del pla de modernització de polígons. A la tarda, es presentarà el Govern Obert de la Diputació als assistents del Congrés, així com el portal de dades obertes i experiències municipals.Amb els Ecopunts Gaia que es presentaran dijous 16 de novembre, el visitant tindrà l'oportunitat de descobrir el territori en clau de sostenibilitat, i continuarà amb la presentació de la plataforma GIA que permet aplicar tecnologies smart a la gestió d’activitats municipals, així com del sistema Sentilo.

