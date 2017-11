Els pares de Nadia van recaptar 1,1 milions en comptes bancaris

18:53 El PDECat i ERC faciliten a Ada Colau la tramitació dels pressupostos. Es tractava el primer escull després del trencament del govern municipal amb els socialistes, i s'han abstingut els dos partits independentistes, que havien promès a Colau que no la deixarien caure; el regidor de Demòcrates i el PSC. Tot i això, BComú ha hagut de recórrer al vot de qualitat per aprovar inicialment els comptes; per Jordi Bes.



15:09 El TC deixa sense efecte les multes als membres de la Sindicatura Electoral de l'1-O. Els seus integrants van renunciar al càrrec després de l'anunci de les sancions, que arribaven als 12.000 euros diaris. Era la primera vegada que el Constitucional feia servir la seva capacitat per imposar multes.

15:05 Junts per Catalunya tindrà una seu diferenciada del PDECat per al 21-D. També disposarà d'una oficina a Brussel·les, segons ha avançat TV3. La campanya de Carles Puigdemont la dirigirà Jordi Sellas, provinent del món de la cultura i exalt càrrec de la Generalitat.

14:47 Treballadors d'Economia escriuen a Junqueras: «Et reconeixem com a legítim vicepresident». Empleats del departament es constitueixen en assemblea "en defensa de les institucions catalanes" i asseveren: "No acceptem ni acceptarem el descarnat atac contra el nostre govern".

14:42 El PSC trasllada a Colau que no votarà a favor dels pressupostos municipals. Jaume Collboni recrimina a l'alcaldessa que no hagi defensat el pacte de govern davant la consulta interna de BComú.

14:37 C's accepta un front comú amb Albiol per no pactar amb els independentistes i vetar el referèndum, per Sara González. El PSC es limita a afirmar que no investirà cap candidat independentista i, tot i que no descarta fer president un d'unionista, rebutja pactar punts en comú al programa electoral. El líder del PP avisa els socialistes que si no subscriu la seva "immaculada" proposta hauran de donar "explicacions per la seva ambigüitat".

14:28 C's denuncia TV3 a la Junta Electoral per convertir-se en «Telepuigdemont». Fernando de Páramo, diputat dels liberals, assegura que la televisió pública catalana "manipula la realitat".

14:22 El PDECat i ERC creuen que cal «més temps» per obtenir una majoria social independentista. Carles Campuzano i Joan Tardà afirmen que el 21-D és una "oportunitat" per aconseguir que els partits sobiranistes obtinguin més del 50% dels vots.

13:56 Dos socis de govern a Sabadell reclamen que es restitueixin les banderes espanyola i europea a l'Ajuntament. Es tracta d'Unitat pel Canvi i Guanyem Sabadell, que no van participar en la decisió presa per Crida per Sabadell i ERC.

13:54 El bloc independentista i UpA volen que l'Ajuntament de Tarragona rebutgi la judicialització de la política catalana. Els grups municipals han presentat una moció que es debatrà en el plenari de divendres.

13:41 Benet Salellas visita els consellers empresonats per traslladar-los «el màxim suport». Les trobades han tingut lloc aquest dilluns i dimarts i explica "es troben animats, políticament determinats i serens", malgrat "la preocupació" per "la seva situació de llibertat i pels seus familiars i gent estimada".

13:36 Iceta assegura que no farà frontisme però veta com a presidents els candidats independentistes. Rebutja la proposta del líder del PP, Xavier García Albiol, de pactar punts al seu programa electoral.

13:30 El jutge del Suprem demana un informe a l'Audiència Nacional abans d'assumir tota la causa. Pablo Llanera reclama el posicionament a Carmen Lamela, que va enviar a presó Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i mig Govern, i podria quedar-se amb tot el procés judicial sobiranista.

13:21 L'ANC ja ha abonat els 100.000 euros de les fiances dels membres de la mesa del Parlament. La caixa de resistència de l'entitat també es va fer càrrec dels 150.000 euros perquè Forcadell sortís de la presó.

12:58 La sortida dels quatre regidors socialistes del govern d'Ada Colau es farà efectiva abans del dijous, han informat fonts municipals. Així ho han acordat l'alcaldessa i el líder municipal socialista, Jaume Collboni, després d'una reunió de més d'una hora. Colau signarà els decrets sobre els cessaments entre aquest dimarts i dimecres.

12:49 Mollerussa no inaugurarà l'estació d'autobusos mentre el conseller Rull estigui a presó. Les obres del nou equipament ubicat al costat de l'estació de tren estan en la seva recta final i si bé no hi ha inauguració oficial sí que podria entrar en servei.

12:01 «Això és una barbàrie»: querella contra tres policies espanyols per la pèrdua d'un ull durant l'1-O, per Oriol March. El Centre Irídia presenta denúncia contra un agent i dos comandaments als quals consideren responsables del fet que Roger Español perdés aquest òrgan vital durant el referèndum. Els fets es van produir a l'Institut Ramon Llull, un dels que van registrar càrregues més dures de la policia espanyola.

10:23 Marta Rovira viatja a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont. La secretària general d'ERC s'ha desplaçat amb un equip del partit per transmetre escalf als membres del Govern exiliats i explorar estratègies de cara al 21-D.

09:40 Rajoy: «El Govern no només no estava preparat per proclamar la República, sinó que era impossible». El president espanyol assegura que és molt difícil saber quines coalicions es produiran després del 21-D, però es mostra tranquil perquè el PSOE i el PSC "mai acceptaran un referèndum".

08:36 VÍDEO El testimoni de l'home que va perdre l'ull l'1-O per una pilota de goma de la policia espanyola. “Espero que ningú més hagi de passar per això”, diu Roger Español.

07:23 Girona exigeix l'excarceració immediata de tots els presos polítics, informa Xavier Borràs. Una moció presentada al ple per ERC-MES ha rebut el suport del PDECat, PSC i CUP-Crida per Girona i els vots contraris de Ciutadans i PP. La bandera espanyola torna a la façana de l'Ajuntament.

07:06 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: El bloc del 155 s'articula electoralment. "Albiol, més mal posicionat que Arrimadas i Iceta, prova de fer de ciment de l'unionisme amb l'aval de Rajoy. El «nou PSC» serà constantment interpel·lat", diu el subdirector de NacióDigital. Avui també són notícia Puigdemont i la seva llista, Carles Riera, el divorci de vellut barceloní, l'abat Escarré i Ràdio Barcelona.

23:13 El «Piolín» s'acomiada de Barcelona aquest dijous. El govern espanyol reubicarà els agents en hotels d'arreu del territori català.

22:19 La ruptura amb el PSC hipoteca (encara més) l'agenda de canvi de Colau. L’alcaldessa aposta per la geometria variable i s'aboca a acabar el mandat amb més dificultats que mai per tancar acords per l'impacte de la qüestió catalana. ERC s'ofereix per donar-li estabilitat des de fora del govern, i el PDECat i la CUP exigeixen garanties d'un trencament real amb els socialistes. Ho explica Jordi Bes.