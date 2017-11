Sensors i intel·ligència artificial per a les ciutats futures

Dron hexacòpter de sis motors per fer projectes de vídeo

I un altre vehicle, aquest no de passatgers, que està evolucionant molt són els drons. Cada cop amb aplicacions més pràctiques per a tot tipus de sectors professionals. Parlem d'aparells molt sofisticats, no per a ús individual ni d'entreteniment, sinó com complement per enregistrar programes de televisió a més de 120 metres d'altura, o mapejar una àrea terrestre amb finalitats diverses."A part de sensors fotogràfics, també es poden fer projectes de fotografia aèria per ortofotos amb un nivell de detall extrem, de manera que es puguin veure objectes d'un centímetre. També hi ha altres amb aplicacions per a obra civil i cartografies de molta precisió", explica Lucas Martínez, de l'empresa catalana SITEP, que es dedica al mobile mapping amb drons.Un dron d'ús individual, per fer imatges i poc més, es pot comprar per 3.000 euros. "Però un de professional costarà a partir de 20.000 a 100.000 euros. El preu no baixarà, però sí que milloraran les prestacions", explica Martínez. "Encara estem en una primera fase de fabricació dels drons. S'han de veure sistemes de posicionament i d'orientació molt més precisos".

Bicicleta elèctrica, que es carrega la bateria mentre està aparcada Foto: Urbikes

Una bicicleta elèctrica amb sensors

Prototip de cotxe intel·ligent del Centre de Visió per Computadors

L'estand d'Smart Catalonia concentra les empreses catalanes més innovadores

I seguim amb la mobilitat perquè dins del disseny de vehicles no podia faltar la bicicleta de ciutat, amb aspecte urbà, amb motor i totalment intel·ligent. "Es controla per una app de mòbil, tant per desfer l'ancoratge com per agafar el casc que també porta sensors", explica el fundador d'Edu Sentis d'Urbikes."Totes les bicicletes de Copenhaguen són nostres també però ja fa anys que vam deixar els dissenys de vehicles públics i ens dediquem als corporatius". El casc fa de control d'usuari i desactiva l'ancoratge. "Les bateries gairebé no es veuen, i en el moment que deixes la bicicleta comença a carregar-se". A Sant Cugat o Sant Just Desvern ja es poden veure aquests vehicles individuals intel·ligents.Encara no se sap ben bé quan circularan els cotxes autònoms pels nostres carrers, tot i que els models de Tesla ja han revolucionat només situant-nos en una conducció sense volant ni pedals. El Centre de Visió per Computador (CVC) de la UAB presenta en aquesta sisena edició de l'Smart City Expo un simulador per donar instruccions als algoritmes d'un cotxe autònom. "Hem portat un prototip de cotxe smart perquè aprengui a conduir en totes les diferents situacions: en funció de la meteorologia, o del traçat de la ciutat, o de la il·luminació", explica Alexandra Canet, responsable de comunicació del Centre de Visió."La intel·ligència artificial, basada en algoritmes, és capaç d'aprendre d'ella mateixa. Es pot ajustar amb el seu ús", afegeix Canet. "Després d'instruir el simulador, s'ha de posar a prova el vehicle. El CVC només investiguen en la part de la visió però els cotxes també van dotats de sensors. "El volant serà igualment necessari perquè la persona sempre voldrà tenir la sensació de control". Segons la responsable de comunicació de CVC ens falten uns quants anys perquè tots aquests prototips passin a ser comercials, però cada any que passen tenen més clar com funcionaran.Les ciutats intel·ligents estan en plena construcció. En aquest article només s'han repassat algunes innovacions en mobilitat, però cal pensar-hi des de les connexions elèctriques de tot l'entramat urbà, fins a solucions de neteja de carrers o clavegueram, la recollida de residus, o plataformes de gestió intel·ligent per optimitzar recursos globals.En l'àmbit domèstic i individual, la roba amb sensors, la robòtica i la programació d'aparells, la Internet de les Coses , on tots els objectes estan connectats i recopilen dades per ser després analitzades també formen part dels entorns smart. D'altra banda, a les escoles s'ensenyarà a les noves generacions a adaptar-se a aquests entorns intel·ligents on creixeran i als aparells amb els quals interactuaran.La sisena edició del Smart City Expo World Congress (SCEWC) tancarà les seves portes aquest dijous 16 de novembre. Un any més, el recinte Gran Via compta amb una participació altíssima d'empreses i institucions que han vingut a presentar les novetats en la construcció de ciutats intel·ligents. Enguany 700 ciutats de més de 120 països, 670 expositors i 420 ponents passaran pel pavelló de Fira Barcelona.