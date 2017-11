El ple de Girona aprova el Pla especial de la Devesa amb una inversió de 30 MEUR

"El pla especial de la Devesa es un tema de ciutat, no de govern; volem un parc obert a la ciutadania, que hi hagi vida", ha manifestat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre en la presentació d'aquest ambiciós projecte. El Pla Especial de la Devesa, que l'Ajuntament de Girona ha aprovat avui de forma inicial en el ple, preveu invertir uns 30 milions d'euros (MEUR) per treure formigó del parc i obrir-lo a la ciutat. El pla ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de CiU, PSC, C's i PP i ha comptat amb l'abstenció de la CUP-Crida per Girona i ERC-MES.

Han passat tres anys d'ençà que es va presentar el primer avanç del document, però avui –i amb un procés participatiu entremig– el Pla Especial de la Devesa ha estat acordat al ple de Girona. L'equip de govern l'ha sotmès a aprovació inicial i, tot i que podria passar-ne el tràmit per junta de govern local, l'ha posat a debat dels diferents grups amb l'objectiu d'arribar "a un acord de ciutat", segons ha concretat Sastre.



L'àmbit del pla abasta les 40 hectàrees del parc urbà i, com subratlla el regidor, "el plantejament revolucionari" de què es va partir el 2014 ha donat pas a propostes "més conservadores i reformistes". Ara bé, hi ha afegit, l'objectiu inicial d'obrir la Devesa als gironins i fer que sigui "el gran parc urbà de la ciutat" es manté intacte.



El pla especial recull totes aquelles actuacions urbanístiques i paisatgístiques que es volen fer a la Devesa. Es preveuen dur a terme en un termini d'entre quinze i vint anys i suposaran una inversió mínima de 30 milions d'euros (dels quals 20 s'aportarien de fons municipals i la resta vindria d'ajuts europeus).



Entre d'altres, a l'hora de treure formigó i asfalt del parc, el document recull que s'eliminarà tot el vial perimetral que dona al Ter (i que ara serveix d'aparcament). "Aquest serà el canvi més important, que permetrà obrir el parc al riu", subratlla el regidor Narcís Sastre. El talús de formigó donarà pas a diferents pendents, on s'hi plantaran espècies autòctones (com freixes o verns) i que aniran a parar ben bé fins a la llera del Ter.



A l'altra banda de la Devesa, el pla especial també preveu eliminar els dos carrils de circulació més propers que donen al parc (els de davant de la Sala de Ball). Una actuació urbanística que, en aquest àmbit, també en portarà aparellada una altra (que tindrà una inversió apart). I és que la intenció de l'Ajuntament de Girona és reformar també la rotonda del rellotge i l'avinguda Ramon Folch (eixamplant les voreres i eliminant la rambla que actualment hi ha entremig dels carrils per a vehicles).



Herba al Camp de Mart



El Pla Especial de la Devesa també inclou canvis substancials a la zona del Camp de Mart. Aquí, la terra actual donarà pas a una catifa d'herba i s'enderrocarà l'estadi municipal, "que es troba molt degradat i té un ús esporàdic", concreta Sastre. Tota la zona esportiva es concentrarà al voltant de la piscina, on es mantindran les pistes de pàdel i on també s'hi construirà una guingueta-bar. "Tindrà l'objectiu d'atreure els gironins cap al parc perquè en gaudeixin", ha precisat el regidor.



A més, per delimitar aquesta àrea, es plantarà una nova filera de plàtans en un dels extrems del Camp de Mart (en concret, el que dona a la Fira de Girona). El regidor de Paisatge ha explicat que, tot i que hi haurà certàmens que ocuparan part de la Devesa, la intenció és que la Fira "aprofiti al màxim els seus espais interiors", i que només faci servir el parc quan sigui necessari.



Narcís Sastre ha explicat que, de fet, a la zona del Camp de Mart els canvis ja es començaran a fer visibles aquest proper 2018. La intenció és que la nova filera de plàtans i l'herba, "que no serà gespa i permetrà tenir un paviment més permeable", ja s'hi puguin plantar en els propers mesos.



Aparcament i sense grades a La Copa



El Pla Especial de la Devesa també preveu mantenir les illes interiors de plàtans tal com es troben actualment (en un principi, s'havia parlat de talar-ne els arbres que no en formessin el perímetre). A més, es condicionarà l'aparcament de terra que hi ha a la rotonda d'accés a l'Auditori (permetent que hi puguin estacionar autobusos). Per últim, a la zona de La Copa, es preveu que l'actual graderia desaparegui.



Narcís Sastre ha admès que les diferents actuacions comportaran haver de talar alguns plàtans. Sobretot, allà on en desapareixeran més serà en tot l'àmbit que es convertirà en bosc de ribera. Actualment, a la Devesa hi ha uns 3.000 arbres, dels quals 2.500 són plàtans.



Segons ha explicat el regidor de Paisatge, el pla especial preveu que es talin un 6% dels plàtans, però que això no afectarà el global d'arbres que viuran al parc. "Hem de tenir en compte que també es plantaran espècies noves, que incrementaran la riquesa paisatgística de la Devesa", ha precisat.



En sis mesos



La intenció de l'Ajuntament de Girona és que el Pla Especial de la Devesa ja hagi superat tots els tràmits administratius d'aquí a mig any. És a dir, que a més de l'aprovació inicial, també s'hagin recollit les al·legacions, s'hagin resolt les aportacions i Urbanisme hagi avalat definitivament el document. "A partir d'aquí, tirar endavant les diferents actuacions dependrà del finançament", ha precisat Sastre.



El regidor ja ha avançat que, en paral·lel al Pla Especial de la Devesa, l'Ajuntament ja ha començat a redactar un esborrany del pla d'activitats i d'usos que haurà de complementar-lo. Aquest segon document complementarà l'urbanístic, recollirà què es pot fer i què no en cada espai i també preveurà quines seran les sancions per incompliment.



Narcís Sastre ha explicat que el pla especial concep la Devesa "com un parc viu que ha de ser de tots els gironins i gironines". Per això, el regidor de Paisatge espera que, al ple, el document rebi l'aval de la majoria de grups municipals per evitar "que neixi mort" i que, sigui quin sigui el color polític de l'Ajuntament, les diferents actuacions que inclou "tinguin garantia que es portaran a terme".