VÍDEO Toni Soler mostra la «primera versió» de l'«Informe Semanal» amb Puigdemont i «L'exorcista»

23:13 El «Piolín» s'acomiada de Barcelona aquest dijous. El govern espanyol reubicarà els agents en hotels d'arreu del territori català.

22:19 La ruptura amb el PSC hipoteca (encara més) l'agenda de canvi de Colau. L’alcaldessa aposta per la geometria variable i s'aboca a acabar el mandat amb més dificultats que mai per tancar acords per l'impacte de la qüestió catalana. ERC s'ofereix per donar-li estabilitat des de fora del govern, i el PDECat i la CUP exigeixen garanties d'un trencament real amb els socialistes. Ho explica Jordi Bes.

21:59 Montoro demana a la Fiscalia que investigui el viatge dels alcaldes sobiranistes a Brussel·les. El Ministeri d'Hisenda pretén escatir qui va pagar les despeses dels batlles sobiranistes que es van desplaçar a la capital europea per fer costat a Puigdemont i exigir l'alliberament dels presos polític.

21:47 Albiol proposa a PSC i C's pactar tres punts en comú al programa electoral. El líder del PP a Catalunya veu "esperpèntic" i "irresponsable" que Puigdemont obri la porta a negociar una alternativa a la independència.

21:26 ÚLTIMA HORA La gran manifestació del sobiranisme al cor d'Europa va prenent forma. L'ANC i Òmnium Cultural han donat nous detalls: Serà a les 11h del matí i inclourà un acte polític a la tarda. Les entitats demanen mostrar a la UE i al món la "determinació" per "continuar la lluita per la plena democràcia" amb una gran mobilització al cor d'Europa

21:19 «Ens tornarà a trair»: Rivera crida a no votar el PSC perquè creu que reeditarà el tripartit. Inés Arrimadas, candidata de Ciutadans, assegura que és fonamental que els socialistes no s'imposin a l'àrea metropolitana.

21:18 Puigdemont apareix amb Puig i Ponsatí en un acte del Casal Català a Brussel·les. Primera aparició pública del president després de l'anunci que encapçalarà la candidatura Junts per Catalunya.

20:10 El ple de Girona aprova el nou cartipàs després del trencament amb el PSC. PDECat, socialistes, ERC-MES i, en part, la CUP hi han donat suport. PP i C's hi han votat en contra. Informa Xavier Borràs.

19:30 Junts per Catalunya, la cinquena marca electoral en dos anys de l'antiga CDC. A les municipals del 2015 va concórrer federada amb Unió per última vegada, mentre que a les últimes catalanes hi va anar com a Junts pel Sí. Pel camí s'ha presentat com a Democràcia i Llibertat i com a Convergència al Congrés dels Diputats. Informa Oriol March.

19:06 Carles Castillo lamenta que els despatxos del PSC estiguin per sobre de les decisions de la militància. Havia estat escollit per unanimitat com a cap de llista per Tarragona però finalment el partit va decidir que fos Rosa M. Ibarra qui l'encapçalés.

18:10 Alfred Bosch ha apuntat que "no tindria cap sentit" una entrada dels republicans a l'executiu de la ciutat a un any i mig de les eleccions municipals, i ha remarcat que això també ho han posat de manifest des de BComú.

18:10 El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha reiterat el seu oferiment a l'alcaldessa, Ada Colau, per parlar d'acords puntuals o bé d'un pacte d'estabilitat, però sense entrar al govern.

16:51 El govern espanyol mantindrà el 155 depenent de "l'actitud" dels independentistes si guanyen les eleccions el 21-D. Alfonso Dastis assegura que si els partits actuen dins de la legalitat de l'Estatut i de la Constitució espanyola no caldria "necessàriament" mantenir la intervenció.

16:47 La regidora de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Marilén Barceló, ha constatat que Ada Colau "ja prepara el pacte amb l'independentisme després d'humiliar el PSC" pel trencament de l'acord de govern a la capital catalana.

16:37 La també regidora de la CUP de Barcelona Eulàlia Reguant ha exigit la retirada dels pressupostos perquè també és un projecte del PSC. "O és que la voluntat és continuar fent les polítiques fetes per aquest govern? Si es trenca un pacte és per canviar també de polítiques", ha defensat.

16:36 La CUP de Barcelona ha estès la mà a Colau per aprovar polítiques "rupturistes", però la líder "cupaire", María José Lecha, ha reclamat a l'alcaldessa que "deixi l'ambigüitat de dir 'ni DUI ni 155' i aposti clarament pel bàndol dels que han estat oprimits".

16:32 Jaume Ciurana ha concretat quina col·laboració ofereixen a BComú: "No soc cap endeví si dic que entrar en el govern és altament improbable i impossible per l'actitud quotidiana i sistemàtica de Colau. Tenim la mà estesa, volem seure i parlar de tot, però dependrà de l'actitud de BComú".

16:28 El portaveu del Grup Demòcrata de Barcelona –la marca del PDECat a l'Ajuntament-, Jaume Ciurana, ha mostrat la seva predisposició a pactar amb Ada Colau però ha advertit del fet que abans de res caldrà veure si la ruptura amb el PSC és "cosmètica o real". El PDECat exigeix primer materialitzar el pactei veure un canvi d'actitud en BComú.



15:33 Òscar Peris és el cap de llista d'ERC a la demarcació de Tarragona pel 21-D. Noemí Llauradó, regidora a Reus, i Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda de la Generalitat, ocupen la segona i la tercera posició, respectivament. La periodista Raquel Sans, que fa el salt a la política, ocupa el sisè lloc. Informa Jonathan Oca.

15:32 EXCLUSIVA Carles Riera serà el cap de llista de la CUP el 21-D. L'expresident del CIEMEN podrà encapçalar la llista de la formació de l'esquerra independentista ja que ha estat diputat al Parlament menys d'un any.

15:25 L'escola Nostra Llar de Sabadell redecora la porta de vidre que la policia espanyola va esmicolar per buscar urnes l'1-O. Era el centre on havia de votar Carme Forcadell.

14:35 VÍDEO Gabilondo: «Puigdemont i Forcadell, rècord de contradiccions». El periodista analitza l'agitada situació política a Catalunya.

14:15 Amazon manté les inversions a Catalunya tot i la inestabilitat política. El gegant del comerç electrònic nord-americà constata que no ha caigut la venda de productes catalans oferts a la seva plataforma.

14:12 El nebot de Rull: «El meu tiet viu envoltat de condemnats per crims de sang». El familiar del conseller relata la "dura" vida que afronten dia a dia els membres de l'executiu català entre reixes.



13:59 Rajoy evita aclarir si tornarà a aplicar el 155 després de les eleccions catalanes. En una entrevista al diari alemany "Handelsblatt", el president del govern espanyol assegura que l'independentisme perdrà suports el 21-D perquè "no ha complert les seves promeses".

13:48 El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, titlla d'"error històric" la ruptura del pacte de govern amb Ada Colau i farà oposició clara. El socialista carrega contra l'alcaldessa per no haver defensat prou el pacte i creu que ha estat "més pendent dels independentistes que dels ciutadans".

13:31 Jaume Collboni anuncia que a partir d'ara faran "una oposició clara" a Colau, i adverteix que el govern està "afeblit" i que el trencament "afegeix inestabilitat a la ciutat" quan el que demana el moment és "estabilitat i certeses".



13:31 El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, critica el trencament del pacte amb Ada Colau, i carrega directament contra l'alcaldessa, informa Jordi Bes. Segons el socialista, "Colau ha estat més pendent del que opinen els independentistes que dels ciutadans de Barcelona", i titlla la decisió de BComú d'"error històric".

13:30 ERC admet que el Govern no estava preparat per fer front a un «estat autoritari». El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, assegura que no es volia posar en risc la ciutadania.

13:21 Ximo Puig acusa Colau de «partidista» per trencar amb el PSC a Barcelona. El president de la Generalitat valenciana critica l'alcaldessa de Barcelona i apunta que els canvis al consistori no són el millor per als ciutadans.

13:20 Lluís Llach avala ara que l'independentisme es presenti amb tres llistes. L'exdiputat de Junts pel Sí ha estat un ferm defensor de la llista unitària des que Mariano Rajoy va convocar per la força comicis al Parlament de Catalunya, però apunta que el nou panorama de cara el 21-D "no és gens dolent".

11:48 Puigdemont va oferir a Mariano Rajoy fer el referèndum cada tres anys durant una generació, segons revela a "Le Soir".

11:44 El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha reclamat un ple extraordinari a Barcelona després del trencament d'Ada Colau amb el PSC i descarta pactes puntuals amb l'alcaldessa. Fernández Díaz també s'ha queixat que sigui "l'entorn de la CUP" qui fixi l'agenda municipal i insisteix que cal una alternativa a BComú.



11:06 El pla de la policia espanyola per assaltar el Parlament. La revista “Interviú” revela les intencions del govern espanyol si s'hagués declarat la República.

11:03 VÍDEO L'Olímpic la Garriga i el Vic s'asseuen al començar un partit de futbol per protestar pels presos polítics. Els dos equips han estat parats durant un minut després del xiulet de l'àrbitre.

10:14 Carme Forcadell torna al Parlament, on aquest matí presideix la Diputació Permanent, després del seu pas per la presó.



10:05 L'Ajuntament de Sabadell reposa la pancarta que demana la llibertat per als presos polítics, informa Albert Segura. La van retirar abans de la concentració unionista de divendres, que va acabar amb l'atac a periodistes i Mossos per part d'un grup d'ultres que hi va participar.

10:03 Puigdemont: «Una altra solució que no sigui la independència és possible». El president concedeix una entrevista al diari belga “Le Soir”.

09:21 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, nega que la ruptura amb el PSC suposi un acostament als independentistes. També afirma, en una entrevista a El Món a RAC1, que de cara al 21-D els "comuns" treballaran per demostrar "que hi ha una tercera via que no s'identifica amb els blocs".

09:10 Ada Colau crida l'oposició a la responsabilitat: "Hauria de ser possible que, amb acords amb els grups municipals, s'aprovés el pressupost".

09:07 .@AdaColau, davant del 21-D: "Treballarem per demostrar que hi ha una tercera via que no s'identifica amb els blocs" https://t.co/qibq0d4FhN pic.twitter.com/SEmZMfZBJQ — NacióDigital (@naciodigital) November 13, 2017

08:58 Ada Colau es mostra convençuda del fet que, si el PSC hagués fet una consulta interna sobre l'aplicació de l'article 155, la militància l'hauria rebutjat.

08:57 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, nega que el trencament amb el PSC suposi un acostament a l'independentisme. "Tothom sap que no soc independentista, i que soc crítica amb la DUI", assegura Colau a El món a RAC1.

08:35 VÍDEO La gran mentida que va començar-ho tot. Tal dia com avui, de fa 14 anys, l'expresident espanyol Zapatero feia el famós discurs en què anunciava que "apoyaré" l'Estatut del Parlament.

07:57 Maduro es mostra «impressionat» per la manifestació de dissabte a Barcelona, on es va demanar la llibertat dels presos polítics. El president veneçolà demana que s'escolti el poble de Catalunya.