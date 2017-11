Tots els consells per estalviar energia a casa

El microones gasta molta menys energia que un forn tradicional. Foto: Adrià Costa

Uns millors hàbits estalviarien 273 euros per llar i any. Foto: Adrià Costa

Les llars catalanes poden reduir un 25,9% en la seva factura energètica, si es canvien els hàbits i es milloren els equipaments. Aquesta és la conclusió del desè Índex d'Eficiència Energètica elaborat per la Fundació Gas Natural Fenosa , que xifra en 273 els euros que cada llar es podria estalviar cada any si millorés la seva eficiència energètica. Si comptem totes les llars de Catalunya, cada any s'estalviarien 7.400GWh, equivalent a 75 anys del consum elèctric de l’enllumenat públic de la ciutat de Barcelona, i es deixarien d'emetre a l'atmosfera 1,6 milions de tones de diòxid de carboni (CO2).L'índex apunta que allà on podem millorar més és en els electrodomèstics (el marge de millora és del 40,5%), la il·luminació (25%) i la calefacció (24,8%). Els percentatges són inferiors en l'aire condicionat (19,8%) i l'aigua calenta sanitària (12,1%). Però, què podem fer per millorar l' eficiència energètica a casa nostra? la Fundació Gas Natural Fenosa proposa canviar una sèrie d'hàbits que ens ajudaran a reduir el consum d’energia.A la cuina gastem consumim bona part de l'energia de la llar, i per aquest motiu el marge de millora és gran. Per començar, una cuina de gas natural és més eficient que una elèctrica. Però si decidim comprar-la elèctrica, la inducció és més eficient que la vitroceràmica. Quan cuinem, hauríem d’utilitzar olles a pressió o ràpides, que ens ajudarien a reduir fins a un 60% del consum energètic. L'olla s’ha de mantenir tapada per no perdre calor, i un bon hàbit –que poca gent segueix- és apagar el foc 5 o 10 minuts abans d’acabar la cocció per aprofitar la calor residual. A més, el diàmetre del recipient amb què cuinem ha de superar la superfície de la placa per estalviar un altre 20%.Si comparem el microones amb el forn no hi ha dubte: el microones gasta molta menys energia. Tanmateix, si decidim cuinar amb forn, cal procurar obrir-lo només quan sigui necessari per no perdre energia, i podem apagar-lo abans de finalitzar la cocció per aprofitar la calor residual. La temperatura de la nevera hauria d’estar entre els 3 i els 7ºC, i el congelador a -18ºC. Per cada grau que disminuïm, el consum augmenta en un 5%. Pel que fa al rentaplats, convé no engegar-lo fins que estigui ple, tot i que no l’hem de carregar en excés ni superposar les peces. En general, cal un correcte manteniment de tots els electrodomèstics per tal que treballin amb la màxima eficiència.Ara que comença la temporada de més fred, cal ajustar bé el termòstat per no gastar excessiva energia amb la calefacció. La temperatura hauria d'estar ajustada entre 19 i 21ºC, i no s'hauria d’apagar mai, ni quan marxem de casa: és molt més eficient deixar-lo entre 15 i 17ºC quan no som a casa que apagar-lo i haver de tornar a escalfar la casa de bell nou quan tornem. Pel que fa a l'aire condicionat, hauria d’estar ajustat entre 24 i 26ºC.El 40% de les pèrdues de calor es produeix per les finestres, fet que es podria resoldre amb la instal·lació d’una doble finestra o la substitució del vidre i el marc de fusta per altres finestres més eficients. L'aïllament de la façana és l'altre punt de pèrdua d’energia. El 80% de les llars de l'Estat no tenen un bon aïllament, i gairebé el 70% de les pèrdues d'energia es produeixen per la façana o la coberta.Un dels electrodomèstics que més consumeix és la rentadora. Entre el 80 i el 85% de l'energia la gasta escalfant l'aigua, amb la qual cosa convé rentar amb la menor temperatura possible. Passar el rentat de 40ºC a 15º redueix el consum d’energia a la meitat. Per assecar la roba, la manera més eficient és estenent-la al sol. Però si optem per l'assecadora, és millor la de gas que l'elèctrica. Si és elèctrica cal procurar que sigui de classe A, i utilitzar el cicle de refredament progressiu perquè la roba s'acabi d'assecar amb la calor residual de l'assecadora.Pel que fa a l'ordinador, si no l'hem d'utilitzar en els propers 30 minuts és millor apagar-lo. El pilot d'encesa de la televisió i d'altres aparells com els equips de música o les videoconsoles també consumeix llum, i apagar-lo ajuda a reduir la factura elèctrica. La manera més eficaç és usant regletes per apagar tots els aparells de cop. Només el consum anual d'un router ja és de 19 euros l'any.

