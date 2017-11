Drons i un prototip de taxi volador, entre les novetats de l'Smart City Expo 2017

Smart City Expo World Congress. Foto: Adrià Costa



Les ciutats intel·ligents són un reclam des que les tecnologies emergents han començat a adaptar-se a les urbs per aconseguir estalviar recursos en els espais comuns. A partir d'objectes connectats a xarxes centrals i a través d'Internet, es recopilen dades de consum, de freqüència d'ús i d'estalvi energètic. Amb aquesta informació, els gestors de mobilitat, de transports poden planificar millor els recursos públics. Segons la consultora Gartner, a finals d'aquest any, les smart cities disposaran de 2.327 milions d'objectes connectats a Internet i plataformes intel·ligents, per tal d'aportar solucions sostenibles als problemes actuals. La Internet de les coses- concepte que serveix per a definir tots els objectes connectats a una xarxa- va en augment. L'estudi preveu que els edificis comercials i les cases intel·ligents disposaran cada cop més de tecnologies que permetin una interrelació amb els ciutadans i habitants més eficient.Per veure totes les novetats cal passejar-se aquests dies per la nova edició del Smart City Expo World Congress (SCEWC), que obre les seves portes de dimarts 14 al 16 de novembre, al recinte Gran Via de Fira Barcelona. La sisena edició comptarà amb la participació de 700 ciutats de més de 120 països, 670 expositors i 420 ponents. L'organització preveu atreure a més de 17.000 assistents, un 30% més que en 2015. En aquesta ocasió potser veurem menys robots però hi haurà més objectes finals destinats al servei final.L'esdeveniment se centrarà en les estratègies per apoderar les metròpolis i als ciutadans a través de la participació activa, la reflexió crítica, la conscienciació i l'accés i el control sobre decisions i recursos importants. Segons l'estudi " Gridlock and Growth: The Effect of Traffic Congestion on regional economic performance" , eliminant la congestió del tràfic a les ciutats es pot augmentar la productivitat dels treballadors fins a un 30%. Entre les ciutats amb més trànsit es troben Nova York, Moscou o San Francisco. A Espanya, Madrid, Cartagena i Barcelona són les més congestionades. La Unió Europea calcula que les pèrdues econòmiques anuals derivades de la saturació del trànsit ronden l'1% del PIB europeu.Per al director del congrés, Ugo Valenti, "el paper que els ciutadans jugaran en el futur proper serà crucial". Segons afirmen els organitzadors, els estils de govern municipal de dalt a baix han desaparegut. "Necessitem canviar la relació entre els governs de les ciutats i els seus habitants, fent un pas més enllà. Mai abans en la història hi ha hagut tant talent i creativitat concentrats en tan poc espai. És la nostra responsabilitat captar el potencial dels motors de progrés".Entre les empreses participants, figuren Deutsche Telekom, Huawei, Mastercard, Microsoft, o Siemens, entre molts altres. Algunes de les ciutats i països que mostraran els projectes són Dinamarca, Dubai, Suècia, Alemanya, Finlàndia, Israel o Nova York.La companyia FCC i el centre tecnològic Eurecat han impulsat un robot aeri per a la inspecció del clavegueram (ARSI) , capaç de reduir els riscos laborals i retallar despeses de manteniment. L'aparell també pot arribar on els vehicles terrestres o els humans no poden, atès que l'acumulació de residus i d'aigües pluvials ho impedeix.Els fanals és un altre dels pilars fonamentals de tota ciutat intel·ligent. En una ciutat alemanya, per exemple, la combinació d'actualització de LED i administració d'ús a través de la xarxa mòbil ha portat a estalvis d'energia de gairebé el 70 per cent del consum.Entre les novetats d'aquesta sisena edició també l'anell dissenyat per l'empresa Nimb, que incorpora un botó d'emergències. En estrènyer el botó s'envia una alerta a una llista de contactes que poden incloure amics i familiars, així com hospitals o serveis d'urgència.Dins de l'Smart City Expo s'estrena per primera vegada l'SmartMobility, un congrés per mostrar els avanços més innovadors en la mobilitat urbana i interurbana.Segons expliquen els organitzadors, a l'SmartMobility es podran veure noves modalitats de transport "que fa poc semblarien pròpies de la ciència ficció com el taxi volador autònom que estan desenvolupant a Dubai".També participarà com a ponent sobre el futur dels mitjans de transport Dirk Ahlborn , conseller delegat de Hyperloop TransportationTechnologies , la nova modalitat de transport ideada per Elon Musk que consisteix en un tub a través del qual una càpsula pot viatjar sense resistència a l'aire o fricció transportant persones o objectes a velocitats de fins a 1.200 km/h.Alguns dels ponents destacats del SCEWC són Robert Muggah , Bettina Warburg i Dimitri Zenghelis . Muggah és especialista en tecnologia per mapejar transferències d'armes, rastrejar homicidis, predir delictes i promoure la rendició de comptes entre els cossos de policia. És assessor de l'OCDE, les Nacions Unides i el Banc Mundial i va ser inclòs com un dels 100 principals personatges més importants en la prevenció de la violència en 2013. Bettina Warburg és una experta en la tecnologia blockchain, que possibilitarà grans canvis en l'economia i el comerç global. Treballa amb governs i empreses de la llista Fortune 500 per ajudar a impulsar l'aplicació de les monedes encriptades i explicar els efectes de l'intercanvi de transaccions sense intermediaris ni bancs.Zenghelis és un dels principals experts en economia del canvi climàtic. És Sènior Fellow en el Grantham Research Institute de la LondonSchool of Economics, on se centra en els aspectes macroeconòmics del canvi climàtic i en el disseny de polítiques per abordar el canvi climàtic.Des que va néixer a la capital catalana l'Smart City Expo en 2011 ha crescut el seu interès amb edicions regionals a Casablanca (el Marroc), Istanbul (Turquia), Kyoto (Japó), Pobla (Mèxic) i Buenos Aires (Argentina), que atreuen més assistents a la cita mundial de Barcelona.

