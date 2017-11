VÍDEO Gabilondo: «Puigdemont i Forcadell, rècord de contradiccions»

Les contradiccions s'entenen quan s'ha vist que els espanyols són més totalitaris i més salvatges i la Unió Europea més cínica del que amb massa bona fe els catalans hem cregut. Quan un ha fet tot el que ha pogut per arribar a l'objectiu per al qual ha estat elegit se li pot retreure que hagi comès errors però no sotmetre'l a insults i humiliacions (que no pot dissimular que li produeixen una gran satisfacció). Gabilondo no ha votat el govern català i no és ell, per tant, qui ha de decidir si ens ha traït o no. I, finalment, em pensava que aquest senyor no comprava posar els testicles com a base del raonaments, però veig que m'equivoco i que els seus són els instints espanyols més rancis. Però sap que l'exili del president a Brussel·les i l'empresonament de consellers no obeeix a la covardia sinó a una estratègia per projectar l'independentisme, i això li cou. La lluita continua, per greu que li sàpiga.