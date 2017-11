La contundent piulada de Puigdemont comentant la manifestació de «clicks» retirada per «adoctrinar»

És un detall, però simbòlicament no és menor. Estem a un click de la regressió absoluta. Si cedim davant dels qui ens volen atemorits, capcots i en silenci, ho haurem perdut tot. I això no ho podem consentir https://t.co/ZAiDR1sSYd — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 12 de novembre de 2017

Una maqueta que representa una manifestació contra els empresonaments a Expoclick Amposta Foto: Aj. d'Amposta

ExpoClick Amposta ha retirat una maqueta que representava una manifestació contra els empresonaments dels consellers i dels líders de l'ANC i Òmnium. La decisió l'ha pres Somosclicks, organitzadors de l'esdeveniment, després que el diorama hagi generat polèmica a les xarxes socials i alguns mitjans digitals se n'hagin fet ressò i vegin "adoctrinament" en la composició.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprofitat aquesta notícia per fer una piulada al seu compte de Twitter, en la qual ha aprofitat per denunciar que "és un detall, però simbòlicament no és menor". "Estem a un click Estem a un click de la regressió absoluta. Si cedim davant dels qui ens volen atemorits, capcots i en silenci, ho haurem perdut tot. I això no ho podem consentir", apunta.Segons l'alcalde, Adam Tomàs, als organitzadors "els va fer temor" i, després de reunir-se també amb expositors i venedors de fora de Catalunya, van acabar retirant la maqueta dissabte a la nit. Això, tot i que, segons l'alcalde, no incompleix cap normativa de Playmobil i el consistori els va donar suport perquè la mantinguessin, si així ho volien.Tomàs ha explicat a l'ACN que el consistori es planteja querellar-se contra dos dels mitjans per unes notícies publicades sobre l'assumpte que considera "tergiversades i surrealistes".L'alcalde ha explicat que divendres a la nit la pàgina de Facebook d'Expoclick, on es van publicar les fotografies amb els 26 diorames exposats al Pavelló Firal, i on també hi apareixia el de la manifestació, va començar a rebre "atacs". "Hi havia qui deia que també sortien estelades, però només hi ha els "clicks" amb la policia davant, un parc de bombers i banderoles manifestant la llibertat dels presos polítics", ha explicat Tomàs, que diu que els usuaris comentaven que era "vergonyós" que es mostrés una composició així "en una fira per a nens".En aquesta línia, l'alcalde recorda que els diorames són per a adults i que també els creen adults, que se centren en temes diversos per muntar aquestes maquetes, des d'esdeveniments històrics fins a temes d'actualitat. Davant les crítiques, la junta de Somosclicks es va reunir i va decidir treure de l'exposició el diorama després de "reunir-se amb expositors i venedors que vénen de Madrid", segons Tomàs, que ha assenyalat que el consistori va insistir que per l'Ajuntament "no ho traguessin, que aquesta era una polèmica molt esbiaixada".

