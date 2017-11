Detingut un pres fugat que assaltava botigues de telefonia mòbil a Barcelona

Detenim un lladre a Barcelona que robava a botigues de telefonia mòbil. La investigació ha permès determinar que el detingut havia comès els robatoris mentre estava de permís penitenciari ja que complia una condemna per robatoris violents comesos el 2010 pic.twitter.com/WIYUSDp2Km — Mossos (@mossos) November 12, 2017

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home relacionat amb diversos robatoris amb violència en establiments comercials de telefonia mòbil de Barcelona. El detingut estava complint una condemna de presó per la seva implicació en diversos robatoris amb violència i intimidació a botigues de telefonia comesos l'any 2010 i que després d'un permís penitenciari no va retornar a la presó. Els Mossos el relacionen amb quatre robatoris en botigues de de telefonia que es van cometre en els mesos d'agost i octubre. La investigació continua oberta per localitzar altres persones que haurien participat en els fets.A finals d'agost, els Mossos van relacionar el detingut amb un robatori violent que va tenir lloc a mitjans d'aquell mes en una botiga de telefonia d'on es va endur terminals mòbils de gamma alta i els diners de la caixa enregistradora, amenaçant els dependents i fent-los entrar al magatzem de la botiga. L'autor portava ulleres de sol i un casc de motocicleta per dificultar la seva identificació.Dies més tard hi va haver un altre robatori similar en una altra botiga de telefonia i els investigadors van determinar l'autora d'aquesta mateixa persona. Per aquest motiu, es va intensificar el dispositiu de recerca.A finals d'octubre, dues persones amb cascos i ganivets de cuina van cometre un robatori en una altra botiga de telefonia i es van endur els diners de la caixa enregistradora, a més de telèfons mòbils i altres productes tecnològics de venda a l'establiment. Aquesta tercera investigació també va concloure que la persona que s'investigava havia comès aquest robatori.El 31 d'octubre es va produir un quart robatori just en la segona botiga de telefonia afectada a l'agost. Novament dos autors van intimidar els treballadors amb ganivets de cuina i els van tancar a l'interior del magatzem. Un dels dependents va assegurar que un dels autors era la mateixa persona que l'havia atracat el mes de setembre. Un nou dispositiu va acabar amb la seva detenció.El detingut va ser la persona evadida de la justícia i en la motxilla que portava hi havia els dos ganivets de cuina utilitzats en el darrer robatori i la roba que havia utilitzat i que s'havia canviat per confondre els agents. No es va recuperar el material de telefonia sostret en aquests fets, que ascendeix a més de 9.000 euros. El detingut va ingressar novament a presó després de passar a disposició judicial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)