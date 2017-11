​La Junta Electoral desestima la petició del PP d'impedir que TV3 retransmeti la manifestació dels presos polítics

SR García sempre en contra del que decideix la majoria dels catalans, només desitjo que el 21D els fatxes s’emportin una gran desil.lusió amb el resultat electoral, que assumeixin la derrota , i agafin les seves coses i abandonin aquesta terra i gent a la que tant odien.

Espero veure com cauen a la tomba que tan profunda han cavat PP , PSC i Cuidagramos , col.laboradors i còmplices del 155, empresonaments de

polítics legítims, representants del feixisme espanyol més ranci, defensors d’un estat putrefacte, fallit, trencat, sense separació de poders i on la paraula “democràcia la diu qui prové de la dictadura, els mateixos que parlen d’Estat de dret, justícia, mentres ténen el record de corruptes a les seves files

, amb més de 900 imputats en tota classe d’ilegal.litats, els quals son titllats d’associació per a delinquir per a més d’un jutge , amb la merda fins el coll i encara creient tenir la legitimitat per a donar classes de honestitat, legal.litat, quan son els menys indicats.Xusma fatxa corruPPta.

Sr García, aquí un renegat i a Espanya un “puto polaco”, Roma no paga als seus traïdors...... on penses acabar troç de soca??Creus que fas mèrits a Madrid?? Pobre il.lús, fracassaràs amb la missió que el varen encomanar aquí els teus amos, i quan no els serveixis més , et fotràn puntada al cul , com els caçadors amb els seus gossos, de res et servirà lladrar, no se t’ocurreixi traír-los o acabaràs com un dels 13 de la Gürtel,” el que fa nosa a la fosa, així va la cosa”, de la “Cosa Nostra”.