Un ciclista menor d'edat mor atropellat per un camió a Roquetes

22:51 La llista única s'imposa entre els socis de l'ANC. L'opció de fer una gran candidatura sobiranista ha obtingut el 86% dels vots.

22:07 Tensió entre unionistes i independentistes en una concentració per la unitat d'Espanya a Reus. Una barrera dels Mossos d'Esquadra ha impedit que la picabaralla anés a més.



21:46 L'ANC i Òmnium criden a omplir els carrers de Brussel·les el 7 de desembre. Les entitats demanen mostrat a la UE i al món la "determinació" per "continuar la lluita per la plena democràcia".

21:21 CRÒNICA «Ni decebuts, ni decaiguts»: l'optimisme impregna l'independentisme tot i els presos. Els manifestants es mostren esperançats en què la República es consolidarà, malgrat la situació del Govern i la constatació que la UE no hi vol ajudar. Per Roger Tugas.

21:12 El líder del PP català, Xavier García Albiol, considera que "cada vegada són menys els fanàtics que surten al carrer per defensar l'indefensable", segons ha dit a Twitter després de la manifestació per demanar l'alliberament dels presos polítics.

21:13 Tots els reptes del PDECat abans (i després) de les eleccions del 21-D. La formació està pendent de la candidatura amb la qual es presentarà als comicis, i compta amb Puigdemont per liderar-la en tots els escenaris. Per Oriol March.

21:08 El primer missatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de la gran manifestació pels presos polítics: agraeix als manifestants la seva participació a la marxa afirmant que "la vostra llum ens arriba fins a Brussel·les i il·lumina el camí".

20:53 VÍDEO Els manifestants entonen "Els Segadors" mentre esperen el tren. Un nodrit grup de passatgers canten l'himne català a l'estació de Rodalies d'Arc de Triomf després de la marxa per reclamar l'excarceració dels presos polítics.

20:42 FOTOS Les millors imatges de la marxa pels presos polítics. Fotografies d'Adrià Costa i Sergi Càmara.

20:26 El president del PNB, Andoni Ortuzar, ha defensat aquest dissabte des de la manifestació de Barcelona que Catalunya "com qualsevol altre conflicte polític necessita diàleg, democràcia i no empresonaments i judicialitzacions". El líder basc ha mostrat el rebuig a l'aplicació de l'article 155 i denuncia la "judicialització de la política".

20:15 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, penja a Twitter una imatge de la manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics, i afirma: "La vostra llum ens arriba fins a Brussel·les i il·lumina el camí que hem de continuar recorrent. Sou la nostra força". El president afegeix l'etiqueta #11nLlibertat.

20:15 La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa (PDECat), reclama "màxima unitat per fer front al 21-D".

19:55 La fins ara presidenta de la CUP al Parlament, Mireia Boya, ha afirmat que les eleccions del 21-D són "il·legítimes" però que cal "confrontar-les" i "seguir desenvolupant la República". Ho ha dit en declaracions a l'ACN durant la manifestació per exigir la llibertat dels presos polítics, i un dia abans de l'assemblea en què la CUP decidirà si es presenta a les eleccions.

19:42 Des de la manifestació, el secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, assegura que les eleccions del 21 de desembre "no seran normals" fins que els consellers empresonats "siguin al carrer" i fins que l'executiu espanyol no retiri l'article 155. "Hem de sortir al carrer tant com faci falta, fins que els tinguem a casa", ha subratllat.

19:36 Roger Torrent (ERC) demana traslladar el "clam de llibertat" a les urnes el proper 21-D. El portaveu de Junts pel Sí i fins ara diputat republicà al Parlament diu que aquestes eleccions van de "o 155 o llibertat".

19:36 ​«Us sentim molt a prop»; els emotius missatges dels dirigents empresonats als manifestants. Les cartes dels consellers i els Jordis des de la presó emocionen els milers de persones que es manifesten a Barcelona.

19:35 Els mòbils il·luminen la manifestació de suport als empresonats. Familiars dels dirigents presos i membres del Govern encapçalen la marxa.

19:35 La Junta Electoral desestima la petició del PP d'impedir que TV3 retransmeti la manifestació dels presos polítics. Albiol diu que és "inadmissible" que la televisió pública catalana "segueixi sent el principal instrument d'agitació de l'independentisme".

19:30 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, participa a la manifestació, i defensa que cal mobilitzar-se "fins que surtin al carrer" els consellers del Govern i els presidents de les entitats sobiranistes empresonats.

19:19 "Els Segadors" posen punt i final als parlaments de la manifestació per demanar l'excarceració dels presos polítics.

19:18 Nombrosos concentrats han començat a marxar ja abans dels parlaments de Marcel Mauri i Agustí Alcoberro, després de més d'una hora de parlaments i quan ja en feia dues de l'inici de la manifestació.

19:18 Agustí Alcoberro anuncia que la manifestació d'Omplim Brussel·les serà finalment el 7 de desembre.

19:16 Agustí Alcoberro diu que la marxa ha omplert 3,3 km, i subratlla: "El carrer Marina de mar a muntanya serà sempre nostre". Afegeix que aquesta distància equival a 33 travessies de l'Eixample, i recorda que el passeig de Gràcia només té 1,3 km.

19:15 Marcel Mauri: "No passaran perquè som els fills dels que van aixecar aquest país".

19:15 Marcel Mauri: "Som aquells que sempre hem actuat de forma pacífica i democràtica perquè no sabem fer-ho d'una altra manera".

19:08 ÚLTIMA HORA Unes 750.000 persones participen a la manifestació per demanar la llibertat dels presos polítics, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona.

18:56 Intervenen el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, i el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro.

18:50 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es dirigeix amb un vídeo als manifestants gravat des de l'exili a Brussel·les amb el qual demana que "tot el món escolti". A l'estat espanyol l'adverteix que "així no pot continuar", i reclama que la UE "deixi de mirar cap a un altre costat".

18:38 El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras: "Us dic més que mai que som la llavor de la República i, si perseverem, ens en sortirem".

18:36 El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, afirma amb una missiva: "Som el govern legítim de Catalunya perquè ho van decidir els catalans a les urnes".

18:18 Anna Forn, filla del conseller d'Interior, llegeix una carta amb la qual Joaquim Forn defensa: "Ara no és l'hora de la diferència, és el moment de la màxima unitat".

18:17 Els familiars pugen a l'escenari per llegir cartes dels consellers i els presidents de les entitats sobiranistes.

18:14 Sona "El cant dels ocells" a l'inici de l'acte on es fan els parlaments per demanar la llibertat dels presos polítics.



18:07 La manifestació arriba a Marina amb avinguda Icària on comencen els parlaments.

17:47 Al centre de la capçalera, on s'ajunten les dues pancartes, hi ha el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri; el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro; el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, i la de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.

17:38 El senador del PDECat al Congrés Josep Lluís Cleries ha exigit "la llibertat dels presos polítics" i ha reivindicat que l'única manera de defensar Catalunya és presentar-se amb una llista unitària a les eleccions del 21 de desembre.



17:26 Els concentrats també canten l'Estaca o clamen "in-inde-independència", tot i que al capdavant sonen cançons per l'equip de so de l'escenari per amenitzar l'espera fins a l'acte, que es preveu que comenci a les 17.45 h.

17:26 Xiulets unànimes quan passa l'helicòpter de la policia.

17:20 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no assisteix a la manifestació per recomanació dels seus advocats.