​El PP demana a la Junta Electoral que impedeixi a TV3 retransmetre la manifestació a Barcelona

... TV3 va retransmetre l'intent frustrat de macromanifestació espanyolista, amb el 90 % de personal importat per a l'ocasió. Va ser una rendició gratuïta, perquè aquella mani no era gens representativa de cap moviment important al si de la societat catalana. Però la van retransmetre en directe, i, val a dir, amb un cert perill físic per al personal de TV3. O.K. Aquella retransmissió estava bé, i la d'avui no? No patiu, que no intento l'impossible, és a dir, fer raonar Albiol i companyia; només miro de plantejar la realitat en tota la seva cruesa.