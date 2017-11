Així feia broma Chiquito de la Calzada dels catalans

17:38 El senador del PDECat al Congrés Josep Lluís Cleries ha exigit "la llibertat dels presos polítics" i ha reivindicat que l'única manera de defensar Catalunya és presentar-se amb una llista unitària a les eleccions del 21 de desembre.



17:26 Els concentrats també canten l'Estaca o clamen "in-inde-independència", tot i que al capdavant sonen cançons per l'equip de so de l'escenari per amenitzar l'espera fins a l'acte, que es preveu que comenci a les 17.45 h.

17:26 Xiulets unànimes quan passa l'helicòpter de la policia.

17:20 La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no assisteix a la manifestació per recomanació dels seus advocats.

17:15 La capçalera de la manifestació té dues pancartes: "Llibertat presos polítics" i "Som República". Hi són familiars dels presos polítics, dels consellers que estan a Brussel·les, el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, i el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri.

17:07 Arrenca la gran manifestació a Barcelona per demanar l'alliberament dels presos polítics. Les famílies dels dirigents empresonats encapçalen la protesta, que ha sortit del carrer Marina i que es tancarà a l'Avinguda Icària.

16:56 També es registren retencions per accedir a Barcelona a la C-58 de Montcada al Nus Trinitat i la Ronda Litoral de Fòrum a Poblenou, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

16:55 La línia 1 del metro i part de la línia 2 van molt plenes de passatgers, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona.

16:38 Fins a 22 autocars han sortit de la Garrotxa cap a la marxa de Barcelona. S'hi han encabit unes 1.300 persones, a banda dels qui han organitzat cotxes particulars, per fer-hi sentir la veu de la comarca per la llibertat dels presos polítics, el retorn del Govern a l'exili i la defensa de la República. Informa Xavier Borràs.

16:26 La Guàrdia Urbana de Barcelona recomana desplaçar-se en metro per accedir a l'eix Sagrada Família-Vila Olímpica.

16:22 El carrer Marina de Barcelona està tallat a partir de la Gran Via i ple des d'Ausiàs March en avall per la manifestació.

16:12 El carrer Marina de Barcelona es va omplint de manifestants per reclamar l'excarceració dels presos polítics.

Manifestants a l'encreuament del carrer Marina amb Pujades. Foto: Adrià Costa

16:10 Trens saturats i 45 autobusos surten del Bages a la manifestació de Barcelona. Molta gent s'ha quedat a l'andana a Sabadell ja que els combois eren totalment plens.

16:08 Una trentena d'autocars surten del Baix Montseny cap a la manifestació de Barcelona. Això suposa una xifra més elevada que no pas l'11S passat. Informa Jordi Purtí.

15:22 VÍDEO Així van viure els periodistes l'assetjament ultra a Sabadell. La concentració reclamava la restauració de les banderes espanyola i europea.

14:33 CRÒNICA Els «comuns» busquen obrir-se pas entre «l'engany» dels independentistes i el gir a la dreta del PSC. Colau acusa ERC i PDECat d'haver "deixat sol el país" després d'una declaració d'independència per motius "partidistes". Per Sara González.

14:09 Arrimadas demana a l'independentisme que deixi de «molestar» amb les seves aturades. La líder del partit taronja creu que "mai un govern ha fet tant mal" a Catalunya com el de Puigdemont.

13:56 Colau demana als independentistes que «donin la cara» per haver «enganyat» els catalans. L'alcaldessa de Barcelona demana la "llibertat" pels presos polítics però acusa ERC i PDECat d'haver "deixat sol el país" després d'una declaració d'independència per motius "partidistes". Per Sara González.

13:49 ÚLTIMA HORA ​El PPC demana a la Junta Electoral que impedeixi a TV3 retransmetre la manifestació a Barcelona.

13:20 Colau carrega contra els partits independentistes: "Volem que els presos surtin, però també volem que el Govern que ha portat Catalunya al desastre faci autocrítica. La DUI no ens ha portat a la República. Jo vull una República real i de veritat".

13:15 Colau acusa els independentistes d'”irresponsabilitat” per haver “tensionat” el país amb “promeses falses”.

13:07 L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, nomenada nova secretària de Cohesió Social i Integració del PSOE, el lloc que va deixar vacant l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon.

13:06 Raül Romeva tindrà un carrer a Caldes de Montbui fins que surti de la presó. Es tracta d'un dels municipis on el conseller empresonat hi té més lligams personals.

12:51 Puigdemont diu que si l'independentisme és clarament majoritari el 21-D és «imperatiu» que es respecti. El president assegura que l'actual UE ha esdevingut "una caricatura" en mans dels qui han "corromput els seus valors fundacionals".

12:34 Adif i Renfe denunciaran a la Fiscalia l'aturada del seu servei durant la vaga. Presentaran vídeos i imatges per identificar els causants de les accions que, en total, van afectar a més de 10.000 viatgers dels serveis d'alta velocitat i 150.000 de rodalies.

12:09 ERC crida a tancar un «front clarament republicà» de les diverses llistes sobiranistes. Romeva anirà de tres per Barcelona, per darrere de Junqueras i Rovira, mentre que Comín i Mundó seran el cinquè i sisè de la candidatura. La consellera Dolors Bassa serà la cap de llista per Girona, Meritxell Serret ho serà per Lleida i el delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, liderarà aquesta circumscripció. Informa Roger Tugas.

11:27 PRIMÍCIA Domènech, Alamany i Albiach: el trident que encapçalarà la llista dels «comuns» per al 21-D. Com va avançar NacióDigital, el tercer lloc de la candidatura queda reservat per a Podem. Ho avança Sara González.

11:13 Convoquen una manifestació de protesta per la concentració espanyolista convocada per diumenge a Manresa. Informa Pere Fontanals.

10:46 TRIBUNA OBERTA «O guanya el 155 o guanya la República», l'article de David Caño sobre l'actual context polític.

10:46 Berga posposa la Patum extraordinària de la República catalana. El Patronat considera que els esdeveniments dels últims dies obliquen a deixar aparcada aquesta festivitat. Informa Aida Morales.

10:36 Podem Lleida anuncia la seva dissolució per les «imposicions» d'Iglesias i Echenique. La formació assegura que ja no és una eina per canviar el règim del 78 i diu que els dos líders tenen "actituds autoritàries". Ho explica Àlvar Llobet.

10:35 ÚLTIMA HORA L'alcalde de Blanes renuncia al càrrec i estripa el carnet del PSC. El batlle ha convocat un ple per divendres que ve per fer efectiva la seva decisió.

09:59 Tots els detalls de la gran manifestació per la llibertat dels presos polítics. Per Oriol March.

09:58 L'independentisme torna al carrer per exigir la llibertat de tots els presos polítics. La manifestació, encapçalada pels familiars dels dirigents empresonats, arrenca al carrer Marina i es tanca a l'Avinguda Icària. Per Oriol March.

08:49 PORTADES Els presos «planegen renegar de la DUI» per sortir de la presó, a la premsa.

22:52 VÍDEO Puigdemont insta a assistir a la manifestació de Barcelona. El president assegura en un missatge gravat des de Brussel·les que no hi ha "barrots ni exilis" que puguin dissuadir el poble de Catalunya.

22:26 La falsa declaració de Forcadell en què «renega de la DUI». Circula per Twitter el muntatge d'un document sobre les paraules de la presidenta del Parlament davant el jutge del Tribunal Suprem.

21:32 VÍDEOS Participants a la concentració unionista de Sabadell insulten i increpen els Mossos d'Esquadra. La concentració reclamava la restauració de les banderes espanyola i europea. També s'ha atacat un grup de periodistes.