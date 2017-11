Vicent Borràs guanya el 29è Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira amb «Què saps de Vidal Palau?»

L'escriptor Vicent Borràs (Algemesí, 1962) ha estat el guanyador del 29è Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira , dotat amb 16.000 euros, per l'obra Què saps de Vidal Palau?, un relat que presenta "un univers variat de personatges, alguns dels quals tenen un nom propi destacat en el panorama literari del segle XX i una presència inquietant en la trama", segons que ha informat l'editorial Bromera.El guardó s'ha lliurat aquest divendres a la nit durant el sopar dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira, que inclouen distincions en diferents categories com el Premi Europeu de Divulgació Científica que enguany ha estat per a Xavier Duran (Barcelona, 1959) per L'imperi de les dades. El big data, la privacitat i la societat de futur, un text que vol evitar el desconeixement social sobre el gran volum de dades que es genera en la societat actual i com es processa aquesta informació, conscienciant tant dels avantatges com dels perills de la societat de la informació.A la cerimònia de lliurament dels premis han assistit més de 700 persones, entre ells representats del govern valencià, la Diputació de València, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, del Consell Valencià de Cultura, a més d’altres líders polítics, representants dels principals sindicats i d’entitats com Escola Valenciana.Durant la gala també s'ha concedit el 19è Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, a Llum a l’Atzucac, de Ramon Ramon i el 12è Premi de Poesia Ibn Jafadja pera Josep Ballester per A la intempèrie. La guardonada amb el 12è Premi de Teatre Ciutat d’Alzira ha estat Pepa Juan, per Acompanya’m en la nit; Leandro Sagristà ha estat guanyador del 22è Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil per El misteri de la Casa Folch; Ximo Cerdà, autor d’Un mocador de pirata, ha estat guardonat amb el 12 Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, i, per últim, el segon Premi Internacional d’Àlbum Il·lustrat Enric Solbes Consorci Ribera i Valldigna ha estat declarat desert.

