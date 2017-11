​Un tren topa contra una pedra entre Tàrrega i Anglesola i divuit passatgers són evacuats

Un tren de Rodalies. Foto: Albert Hernàndez.

Un tren de la línia R12 de Rodalies que havia sortit a les 7:35 de Cervera amb destinació Lleida (on havia d'arribar a les 8:25) s'ha avariat després de topar contra una pedra de grans dimensions que hi havia a la via entre Tàrrega i Anglesola (Urgell), segons informen fonts de Renfe.Els 18 passatgers que hi viatjaven han estat evacuats pels serveis d'emergències i han seguit el viatge per carretera. Ningú ha resultat ferit. Els fets han passat al voltant de les 8 del matí i de moment no se sap si la pedra ha anat a parar a la via per algun despreniment o algú l'ha col·locada expressament. El trajecte entre Lleida i Calaf (Anoia) es farà amb autocars fins que no es retiri el comboi avariat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)