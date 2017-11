Mor el popular humorista Chiquito de la Calzada

L'humorista malagueny Chiquito de la Calzada, autor d'expressions tan populars com "Fistro pecador!" o "No puedor!", ha mort als 85 anys. El còmic estava ingressat des de feia dues setmanes a l'hospital per una angina de pit, que finalment no ha pogut superar.El seu nom real era Gregorio Esteban Sánchez i la seva primera experiència sobre els escenaris no va ser per fer riure al públic, sinó per cantar.Des de ben petit va haver de deixar els estudis per guanyar-se la vida i va aprofitar la seva habilitat per cantar. Però la popularitat li va arribar amb més de 60 anys, quan va entrar a col·laborar al programa Genio y Figura d'Antena 3. Allà es van començar a fer famoses les seves expressions i el seu particular sentit de l'humor, arribant a ser un dels còmics més reclamats pel públic i amb més presència sobre els escenaris.

