L'Hermitage de Barcelona ensopega amb les reticències de Colau al projecte

Els promotors afirmen que "qui no ho posa fàcil és el Districte de Ciutat Vella", que pilota BComú

L'Hermitage preveu que 42 treballadors del museu i el 10% de la constructora siguin de la Barceloneta

Un projecte amb cinc anys de gestació L'Hermitage de Barcelona es va començar a gestar fa cinc anys. S'havia previst l'inici d'obres per aquest 2017, però s'ha ajornat un any. Quan es comencin caldrà comptar tres anys abans fins que es pugui obrir el museu, de manera que si tira endavant no començarà a funcionar fins al 2020. Els promotors preveuen demanar una concessió al Port, que serà per a un període de 50 anys, els mateixos que el contracte que els farà l'Hermitage perquè part del seu immens fons es pugui exposar a Barcelona. El museu rus té 3,2 milions d'obres i només n'exhibeix un 5%.

L'Hermitage de Barcelona és un projecte que ha madurat lentament, però que fins ara ha tingut el vent de cara : el museu rus havia donat el vistiplau a tenir una seu a la capital catalana, els promotors han trobat un fons d'inversió suís disposat a invertir-hi i el Port ja ha aprovat el pla perquè pugui construir-se a tocar de l'hotel Vela. Malgrat tot, el projecte ha xocat ara amb les reticències del govern d'Ada Colau, el qual ha frenat la tramitació a l'Ajuntament i pot acabar impedint que s'ubiqui a tocar de la Barceloneta.La seu del cèlebre museu de Sant Petersburg vol instal·lar-se en un edifici de nova construcció, ubicat a la Marina Vela. El projecte del museu, d'iniciativa 100% privada , implica invertir uns 50 milions entre la construcció de l'edifici i la museografia. El promou la societat Cultural Development Barcelona, la qual van fundar els emprenedors Ujo Pallarés i el rus Valery Yaroslavskiy. La part museogràfica la pilota el físic i museòleg Jorge Wagensberg, que va transformar el Museu de la Ciència en el CosmoCaixa.El Port va aprovar a finals de març la modificació del Pla Especial de la Nova Bocana –era ja la tercera- perquè a la Marina Vela també s'hi admeti un ús cultural, i el juny va remetre la documentació a l'Ajuntament perquè l'estudiés i aprovés els canvis. No obstant això, l'equip de Colau va decidir aquest octubre en comissió de govern que suspenia la tramitació perquè el pla "presenta defectes esmenables", i va donar un termini de tres mesos al Port perquè aporti documentació addicional.Colau va guanyar així més temps per prendre una decisió definitiva, i alhora va evitar que l'Hermitage s'aprovés per silenci administratiu. Els promotors apunten directament al Districte de Ciutat Vella com el que posa pegues perquè Barcelona tingui el seu Hermitage davant el mar, una ubicació que emularia la del museu rus al costat del riu Neva. "Qui no ho posa fàcil és el Districte", explica la directora de Relacions Institucionals de l'Hermitage Barcelona, Rosa Carretero. La regidora de Ciutat Vella és Gala Pin (BComú), que va arribar a l'Ajuntament després d'una intensa trajectòria com a activista veïnal de la Barceloneta.Al Districte admeten que no veuen amb bons ulls la ubicació del projecte, ni a la Barceloneta ni en tot Ciutat Vella, on ja hi ha 83 equipaments culturals. "Segurament no cal un altre equipament cultural a Ciutat Vella i sí que podria anar bé que s'ubiqués en una altra zona de la ciutat", admeten fonts del Districte, i insisteixen: "No respon a les necessitats del territori". A més, subratllen que es tracta d'una iniciativa privada en terrenys públics. "Potser hem de prioritzar un altre tipus d'iniciativa", remarquen.Des de l'Ajuntament recorden que té la intenció de recuperar la relació Port-ciutat, i sobretot el vincle dels veïns amb la zona portuària, i que cal definir molt bé què s'hi fa a l'àmbit de la Nova Bocana. Tem per la "poca integració" de l'entorn que mostra el projecte i pels "problemes de mobilitat" que pot generar. El que sí que salva el govern de Colau és la proposta museogràfica. "Considerem interessant la metodologia plantejada, integrant art i ciència", relata el consistori.Els promotors ambicionen canviar la manera de fer un museu d'art. Carretero relata que han previst un edifici d'entrada lliure i en el qual es pagui només per entrar a les exposicions, que estarien repartides en set sales de caràcter divers. L'exposició permanent serviria per explicar la història de la humanitat amb peces artístiques, i hi hauria una sala perquè exposin nous talents. També hi haurà un auditori on dialogar d'art i es farien tallers, i es complementarà amb espais de lloguer, un restaurant i una botiga.Des del projecte es reivindiquen. "No és una operació d'especulació, és un projecte cultural que aporta beneficis a totes les capes de la societat", defensa Carretero, i ho exemplifica amb el fet que planegen contractar un bon nombre treballadors a l'atur de la Barceloneta, i intentaran que siguin de llarga durada. El museu tindrà 78 treballadors, 42 dels quals pensen reclutar del barri mariner i formar-los un any abans d'obrir. A més, reclamaran a la constructora que el 10% de la plantilla també provingui de la Barceloneta.Carretero reivindica que volen atreure "turisme de qualitat", trencant amb la dinàmica del turisme de borratxera que pateix la Barceloneta, i han previst que els autocars de grups no els deixin a peu de museu sinó que arribin amb el bus nàutic que el Port ja té previst entre el Portal de la Pau i la Marina Vela. S'evitarà així que els autocars col·lapsin l'avinguda Joan de Borbó i imposin una pressió afegida a un dels barris més massificats de la capital catalana. Aquesta és una de les principals preocupacions del Districte de Ciutat Vella.A l'Hermitage creuen que a Colau li preocupa que, amb la modificació del Pla Especial de la Nova Bocana, s'acabi permetent que l'edifici tingui un ús diferent en el futur que no sigui cultural. En el pla es permet destinar la parcel·la fins a set usos diferents, entre els quals el comercial. Carretero recorda que demanaran una concessió al Port que és per 50 anys, i en aquesta petició queda molt clar que l'ús només serà cultural. Qualsevol altre seria vulnerar la concessió, destaca la responsable del projecte.

