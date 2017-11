La foto d'Anna Gabriel amb Carles Puigdemont a Brussel·les

Els diputats de la CUP Anna Gabriel i Benet Salellas s'han reunit aquest divendres a Brussel·les amb Carles Puigdemont, segons ha avançat TV3 i ha confirmat la formació anticapitalista. Segons ha concretat en un comunicat, de fet, els parlamentaris van arribar dijous a la capital belga i s'han vist també amb els consellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret.Aquesta trobada arriba en ple debat sobre la confecció de llistes per al 21-D, quan el president català pressiona per tancar una candidatura única i els anticapitalistes encara han de decidir diumenge per quin paper juguen en les eleccions. Tot i això, la nota de la CUP -que ha donat suport en tot moment a l'estratègia de Puigdemont d'exiliar-se a Bèlgica- assegura que el motiu de la trobada va ser mostrar el suport d'aquesta formació "a la part del govern legítim i republicà de la Generalitat que queda en llibertat".Un suport que subratlla "especialment intens en el moment de repressió democràtica que viu Catalunya amb l'aplicació del 155 i la dissolució d'un parlament democràtic per part de PP, Cs i PSC". En les reunions, a més, s'hauria coincidit en "la necessitat de seguir denunciant a tots nivells, també en l'àmbit internacional, l'absència de garanties democràtiques i de respecte de drets fonamentals que suposa el règim 78".Igualment, Gabriel assevera que aquesta repressió és generalitzada i no qüestió d'un partit: "Això no és un problema del govern del PP, és estructural: fiscalia, jutges i policia són l'espina dorsal d'aquest règim del 78 que es demostra incapaç de reconèixer drets i que només sap reprimir aquells que els exerceixen". La CUP també hauria mostrat preocupació per l'empresonament de vuit consellers i s'ha valorat que "les estratègies i decisions preses durant els darrers mesos no havien imaginat que la resposta de l'estat seria repressiva, antidemocràtica i sense voluntat de solucions".D'aquesta manera, la CUP nega que s'hagi tractat la conjuntura electoral i l'estratègia per encarar els comicis, tot i que paral·lelament a la reunió s'ha fet públic que el president català es mostrava disposat "per deure moral" a liderar la candidatura unitària que algunes veus de l'independentisme han presentat aquest mateix divendres.Al seu torn, la CUP reuneix aquest diumenge a Granollers una assemblea nacional extraordinària, la qual haurà d'optar entre quatre opcions en relació al 21-D: presentar-se en solitari, no presentar-se, integrar un front d'esquerres o donar suport a una llista unitària civil. Aquesta darrera opció, però, no hauria d'incloure polítics, motiu pel qual es contraposa amb la proposta de Puigdemont, que voldria que el PDECat, ERC, la CUP, Demòcrates, MES i independents compartissin candidatura.

