Ricard Ustrell marxa i deixa «Preguntes freqüents» sense presentador

El programa de debat i actualitat política de TV3 Preguntes freqüents es queda sense presentador. Ricard Ustrell ha decidit no continuar al capdavant de l'espai a partir del gener del 2018, segons apunta el Diari Ara . Fonts de TV3 consultades pel rotatiu asseguren que és una decisió personal del periodista.La televisió pública catalana pretén mantenir el programa a la graella. Ara per ara, però, no s'ha decidit qui serà el substitut. Preguntes freqüents s'emet, en directe, els dissabtes a les 22.00h i ha estat un dels programes d'èxit de la nova temporada de TV3.Ustrell, que també presenta El Suplement a Catalunya Ràdio, va obrir la llauna al setembre i, fins el dia d'avui, ha mantingut una mitjana superior als 400.000 espectadors i una quota de pantalla del 17%.

