Enxampat a l'estació de l'AVE de Vilafant amb més de 14 kg de marihuana en una maleta

16:23 La llista unitària de la societat civil ja té Twitter. Ha nascut el compte @unitaria21D per exigir, des de les xarxes socials, una "agrupació d'electors que sumi partits, associacions i societat civil".

16:13 L'ANC consulta als socis si l'entitat ha d'apostar per una llista única del sobiranisme. La consulta estarà oberta fins aquest dissabte a primera hora de la tarda i pretén definir l'estratègia de l'entitat de cara el 21-D.

16:06 La Moncloa diu que la situació a Catalunya «no ajuda» que Barcelona sigui seu de l'Agència Europea del Medicament. Méndez de Vigo afirma que el govern espanyol "no dona per perdut res" tot i reconèixer que "no és fàcil”.

15:45 Lluèrnia convoca tothom a la plaça Major d'Olot per encendre la flama de la dignitat, informa Xavier Borràs. Tot i haver suspès la festa del foc i de la llum, els organitzadors volen que tots els olotins s'hi apleguin a 2/4 de 8 del vespre «en senyal de protesta per la repressió que estem patint i per exigir l’alliberament d’aquells que són injustament a la presó».

15:33 Forcadell, ja en llibertat: «Tornem a casa amb la consciència tranquil·la d’haver actuat correctament». La presidenta del Parlament, que ha hagut d'abonar una fiança de 150.000 euros, ha abandonat el centre penitenciari aquest divendres al migdia. En una sèrie de tuits, també agraeix "l'estima i solidaritat" rebudes.

15:06 AMPLIACIÓ El govern espanyol diu que Forcadell i la mesa s'han compromès a «acatar la legalitat». Cospedal afirma que les Forces Armades estan "preparades per defensar les seves obligacions constitucionals" i l'Estat intentarà que la UE actuï contra les intervencions russes. Méndez de Vigo, per la seva part, reclama a ERC que entri a debatre la reforma constitucional al Congrés: "Cal dialogar allà on resideix la sobirania nacional". Ho explica Roger Tugas.

15:04 Puigdemont s'ha reunit amb Anna Gabriel i Benet Salellas a Brussel·les. La trobada té lloc en ple debat sobre la forma amb què els independentistes s'han de presentar el 21-D, amb el president català pressionant per la candidatura única i la CUP debatent fins diumenge quin paper juga.

14:57 Puigdemont, disposat a liderar la llista unitària de la societat civil per «deure moral». El president, en declaracions a l'ACN, argumenta que calen "mesures excepcionals" per protegir "la democràcia" el 21-D.

14:55 ÚLTIMA HORA La defensa de Forcadell demana al Suprem que assumeixi la causa contra el Govern. El tribunal va unificar ahir totes les causes vinculades amb la mesa del Parlament.

14:23 Interior autoritza, finalment, la manifestació espanyolista de diumenge a Manresa. Tractant-se d'una manifestació, és la Direcció General d'Administració de Seguretat, i no l'Ajuntament qui ha de decidir sobre si es permet la seva celebració.

14:12 El govern espanyol diu que Forcadell i la mesa s'han compromès a «acatar la legalitat». Méndez de Vigo recorda que, tot i la llibertat, la presidenta del Parlament i els altres investigats seran jutjats per "la desobediència conscient de les lleis i un intent de liquidar el principi de sobirania nacional"

14:12 ÚLTIMA HORA Forcadell, en llibertat després de pagar 150.000 euros. La presidenta del Parlament ha hagut de passar una nit a la presó d'Alcalá Meco.

13:35 200 treballadors del Departament de Territori es manifesten en contra del 155 i per demanar l'alliberament dels consellers empresonats. Han marxat per la plaça dels Països Catalans, davant l'estació de Sants, convocats per l'Assemblea de Treballadors per a la Defensa de les Institucions Catalanes i els sindicats Intersindical-CSC i IAC-CATAC. També s'hi han unit treballadors del Servei Meteorològic de Catalunya, adscrit al departament, així com d'altres organismes públics.

13:16 ERC de Berga lamenta «profundament» les pintades al local del PSC i afirma que la república "ha de ser un exemple en la defensa dels drets de tothom".

12:58 El jutge ja ha firmat la interlocutòria d'excarceració de Carme Forcadell. La presidenta del Parlament sortirà de les presó en les properes hores.

12:52 El PSC del Berguedà denunciarà a la Fiscalia la «bretolada» de les pintades al local de Berga. El primer secretari a la comarca considera que són fruit de "minories de fanàtics". Informa Aida Morales.

12:20 ÚLTIMA HORA Un jutge imputa l'alcalde de Reus i els portaveus dels partits sobiranistes per «incitació a l'odi». El jutjat obre una causa contra el consistori de la capital del Baix Camp per un manifest realitzat després del referèndum.

12:05 ÚLTIMA HORA Forcadell paga la fiança i sortirà de la presó en les properes hores. L'advocat ja és al centre penitenciari d'Alcaná-Meco on ha passat la nit la presidenta del Parlament.

11:38 La conselleria de Carles Mundó, empaperada amb cartells que demanen la seva llibertat. Aquest dijous, l'Audiència Nacional espanyola va rebutjar alliberar-lo.

11:24 El PDECat de Sant Pere de Ribes (Garraf) planteja un govern alternatiu al PSC. L'alcaldessa socialista Abigail Garrido governa en minoria amb 7 dels 21 regidors del consistori.

11:07 FILIPRIM Carta a Susanna Griso. «Et vaig veure afectada per tot el que va passar amb Sanchis. És la televisió on has treballat i que de ben segur estimes. Es va notar que l’estimes i que et va doldre la barroeria amb què se'n parlava. Però per què ho permets, Susanna?». Per Toni Vall.

10:11 El PDECat de Sabadell atribueix l'engarjolament de Forcadell a un judici a idees polítiques i no a l'aplicació del dret. Asseguren que es buscava la imatge de la presidenta del Parlament de Catalunya entrant a la presó.

10:07 Forcadell sortirà de la presó en les properes hores. L'advocat inicia els tràmits per pagar la fiança de 150.000 euros per eludir la presó provisional.

08:28 VÍDEOS Centenars de persones rebutgen l'entrada a la presó de Forcadell amb una cassolada a Reus. Van mostrar el seu desacord amb la mesura cautelar del TS i van voler enviar el seu escalf a tots els presos polítics. Informa Jonathan Oca.

00:03 OPINIÓ «Mentrestant», l'article de Manel Lucas sobre el dia a dia a Catalunya.

00:03 OPINIÓ «Desordre i ineficàcia», l'article de Patricia Gabancho sobre la situació política.

23:59 OPINIÓ «Pacte de perdedors», l'article de Jordi Creus sobre la difunta UDC i el PSC.

23:33 LA VEU DE NACIÓ «Són presos polítics», l'article d'Arnau Urgell.

22:37 Regust agredolç entre el sobiranisme per la presó sota fiança a Forcadell. Junqueras celebra que, "per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols", mentre que altres dirigents polítics critiquen la pena preventiva per permetre un debat.

22:08 ACTUALITZACIÓ Presó sota fiança de 150.000 euros per a Carme Forcadell. La Fiscalia demanava presó incondicional per a la presidenta del Parlament, Corominas, Simó i Guinó. Informa Isaac Meler.

22:02 PERFIL Carme Forcadell, l'energia d'una revolució tranquil·la. La presidenta del Parlament, icona de la mobilització al carrer que va impulsar el procés, podrà evitar la presó si paga 150.000 euros. Recupera el perfil d'Oriol March.