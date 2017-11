La Moncloa diu que la situació «no ajuda» que Barcelona sigui seu de l'Agència Europea del Medicament

La candidatura de Barcelona havia sonat amb força els darrers mesos. Foto: Jordi Jon Pardo

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmat que la situació a Catalunya "no ajuda" que Barcelona aconsegueixi ser la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA) però ha afirmat que l'executiu de Mariano Rajoy treballarà "fins al final" perquè així sigui.En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha reconegut que "no és fàcil" però ha afirmat que el govern espanyol "no dona per perdut res" i continuarà treballant en aquest objectiu, com ha assegurat que ha fet aquest mateix divendres la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat.Milà i Bratislava, la capital d'Eslovàquia, se situen com les ciutats favorites per acollir l'Agència Europea del Medicament, segons publica aquest dijous el diari britànic Financial Times . La candidatura de Barcelona havia sonat amb força els darrers mesos, però el rotatiu apunta que "ha descarrilat" per la "crisi catalana".La votació per escollir la candidatura es farà el pròxim 20 de novembre, però els diplomàtics, citats pel prestigiós diari, assenyalen que Itàlia havia arribat a oferir més tropes per a l'OTAN als estats bàltics a canvi de vots per la regió de Milà, que també, segons els diplomàtics, s'hauria vist beneficiada per la situació d'inestabilitat política que es viu a Catalunya.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)