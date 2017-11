La llista unitària de la societat civil ja té Twitter

Pressió per una candidatura conjunta de tot l'independentisme amb Carles Puigdemont al capdavant. Aquest és el resum de l'acte de l'Ateneu Barcelonès d'aquest divendres, en el qual s'ha reclamat a partits i entitats que es posin d'acord per acudir de forma unida als comicis del 21 de desembre, convocats per la força per part de Mariano Rajoy Els impulsors de la candidatura d'unitat civil, a part, també han obert un compte de Twitter ( @unitaria21D ) per reclamar a través de les xarxes socials la unió de les forces independentistes. Ja té més de 1.000 seguidors i es defineix com una "iniciativa per promoure una llista unitària com a agrupació d'electors que sumi partits, associacions i societat civil".El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat en una entrevista a l'ACN que està disposat a encapçalar la llista unitària cívica que s'ha proposat aquest divendres a l'Ateneu Barcelonès Puigdemont diu que tothom té "el deure moral" de contribuir-hi. "Jo el tinc, m'identifico amb una idea d'aquestes característiques, que no va a buscar la legítima aspiració de cada partit sinó a protegir el bé superior en aquestes eleccions, que és la democràcia", ha assegurat."M'agradaria que fos el resultat de l'agregació de molta gent, també dels partits polítics, seria una bona notícia", indica el president, que ha afegit que "calen mesures excepcionals". "Seria una bona notícia i jo avanço la meva disposició a contribuir al fet que sigui possible", ha dit."Es tracta de generar fórmules perquè el Govern que és a la presó i a l'exili se situï als seus espais de treball, al seu país, d'on no s'hauria d'haver mogut mai", ha recalcat Francesc de Dalmases, un dels impulsors. El repte és tenir ja els suports dilluns, tot i que el termini es tanca el 17."Es tracta d'un vehicle en forma d'agrupació d'electors que necessita 55.000 signatures abans que acabi la setmana vinent", ha insistit De Dalmases. Els promotors, ha puntualitzat, no en formaran part, però sí que hi són cridats els membres de l'executiu que són a la presó i a l'exili, així com també els màxims dirigents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, també privats de llibertat. En el cas de Jordi Sànchez, president de l'ANC, ha donat suport explícit a la iniciativa, segons ha apuntat Pere Pugès, un dels impulsors. Ho ha fet a través d'un "manuscrit", ha apuntat.En cas de prosperar, els promotors faran un pas enrere i la posaran a disposició del partit. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja ha fet costat a la iniciativa , i el PDECat s'hi ha adaptat tot i veure alterats els seus plans. Es preveu que, en cas de superar les 55.000 signatures necessàries, hi hagi reunions entre partits per explorar aquesta possibilitat. De moment, però, ERC es manté ferma en la voluntat de fer un "front comú" programàtic amb els nacionalistes i, si pot ser, la CUP.

