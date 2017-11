Oltra emmarca en «deriva recentralitzadora» els recursos al TC contra lleis d'habitatge i pobresa energètica

La vicepresidenta i portaveu de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha emmarcat aquest divendres en una "deriva recentralitzadora que el govern espanyol ha posat en marxa" els recursos interposats davant el Tribunal Constitucional (TC) contra les lleis valencianes d'habitatge i pobresa energètica per possible invasió de competències.A preguntes dels mitjans durant la roda de premsa posterior al ple del Consell, Oltra ha dit que la Generalitat Valenciana observa amb "preocupació i indignació" aquests recursos i ha afegit que "no és possible que aquí algú vulgui fer política diferent a la que han escollit els ciutadans i ciutadanes".La portaveu de l'executiu valencià ha recordat la intervenció dels comptes de l'Ajuntament de Madrid i l'amenaça d'aplicació de l'article 155 de la Constitució al govern de Castella la Manxa per no complir el dèficit, així com altres declaracions públiques recents. "El seu conjunt sí que sembla que demostri que algú sense guanyar les eleccions vol governar. I això no pot ser", ha dit.Oltra ha remarcat que els valencians varen apostar per un canvi polític que impulsés "que a la gent no se la pugui fer fora de casa per no pagar la hipoteca i que l'habitatge estigui garantit, com diu la Constitució". La vicepresidenta ha incidit en que el 2015 els ciutadans varen escollir "garantir drets, igualtat i lluitar contra l'empobriment" i ha afegit que "ja n'hi ha prou que la gestió de la crisi econòmica impacti sobre la gent més vulnerable mentre es rescaten bancs i autopistes".Al respecte, ha lamentat que amb els recursos al TC i la consegüent suspensió "algú no vol deixar governar sense guanyar les eleccions" i ha dit que en el cas de l'Ajuntament de Madrid ha reduït el deute en 2.000 milions en dos anys "i quan robaven no s'intervenia, com al 'cas Lezo' o el del Canal d'Isabel II"."El que volem és que la gent pagui la llum i rescatar persones però al PP sembla que li va millor rescatar autopistes i alguns negocis que es fan a les llotges de futbol", ha dit.

