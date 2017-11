Eloi Pujadas porta «Wanted 7» a la Fira Internacional d'Essen de jocs de taula

Eloi Pujadas ha aparegut al panorama del joc de taula català de forma fulgurant. En només dos anys ha creat dos jocs: " Big Bang 13.7 ", que arribarà a les botigues a finals d'aquest mes de novembre, i " Wanted 7 " que s'ha presentat a la 35a Fira Internacional Spiel de jocs de taula d'Essen, a Alemanya. Aquest enginyer de software en el disseny de sistemes va néixer a Sant Sadurní d’Anoia fa 37 anys tot i que en fa deu que viu a Barcelona. Pujadas es defineix com un autor que crea a partir de les mecàniques: "hi ha una part de la meva feina en la manera com dissenyo els jocs. La informàtica no deixa de ser una part molt matemàtica, d'estadística i de programació.”"Som 4 germans, havíem jugat molt quan érem petits i teníem una col·lecció de jocs de taula molt gran, tot jocs dels 80 i els 90". Fa 4 anys, la seva germana li va ensenyar el joc " Aventureros al tren " i va redescobrir el món dels jocs de taula moderns, "va ser com un amor sobtat, m'hi vaig abocar de ple".Fa dos anys un amic, en Joaquim Vilalta, li va proposar crear un joc de taula que tenia en ment: "jo no li vaig fer cas, li vaig dir que d'això se n'encarregaven les editorials, però no la gent com nosaltres". La insistència d'en Joaquim va tenir èxit i van iniciar el desenvolupament del que seria "Big Bang 13.7". Inicialment jugaven amb llosetes que contenien formes geomètriques fins que un dia, en Joaquim va portar un tauler negre i l'Eloi va visualitzar-lo com si es tractés de l'univers. Van iniciar una tasca de documentació per tal que el joc que havien desenvolupat fins aquell moment s'ajustés a la sensació de la creació de l'univers sense incongruències. "Vam llegir moltíssim sobre la història de la astronomia, fenòmens astronòmics,... En vam extreure algunes coses que ens eren útils i prou conegudes per tothom (eclipsis, òrbites, forats negres,...) i en van quedar pel camí d'altres de més desconeguts que està molt bé conèixer-los però que no s'ajustaven al joc."Amb el joc sota el braç, van dedicar el 2016 a visitar totes les fires i esdeveniments dedicats als jocs de taula, donant-lo a conèixer, rebent feedback dels jugadors que el provaven i oferint-lo a editorials. A finals d'any el joc va quedar finalista al Concurs de Prototips de Verkami al Festival DAU Barcelona . A principis del 2017 l'editorial Invedars (Barcelona) es va interessar pel joc i el va incorporar al seu catàleg. A la primavera es va iniciar una campanya de micro-mecenatge a través de la plataforma nacional Verkami i poques setmanes després a través de la internacional Kickstarter . L'èxit de recaptació en les dues plataformes va ser rotund i el joc arribarà a les botigues a finals d'aquest mes de novembre.Paral·lelament, imaginant-se un joc amb un element central on els jugadors situessin cartes al voltant, va néixer el seu primer projecte en solitari. Mentre treballava amb aquesta idea "va arribar el dia de les eleccions entre Donald Trump i Hillary Clinton i de sobte se'm va acudir posar-hi com a tema el G7". En un mes i mig ja tenia el prototip consolidat i el va presentar al concurs de creació de jocs Ciutat de Granollers, a la Fira Jugarxjugar . "G7" es va endur l'accèssit del concurs i en pocs dies l'editorial GDM Games (Montcada i Reixach)va adquirir-ne els drets, demanant-li, però, un canvi de tema. Hi va començar a donar voltes fins que un dia "la meva germana em va preguntar, "fareu un far west?" Vaig provar-ho i vaig veure que quadrava tot. Ho vaig presentar a l'editorial i els va agradar". I així "G7" es va convertir en "Wanted 7", un joc on un grapat de bandits de l'oest americà es barallen al voltant de la taula d'un Saloon. El joc ha estat presentat durant la Fira Spiel d'Essen, a Alemanya, d'enguany amb una fantàstica acceptació, cridant l'atenció d'altres editorials internacionals.A més, actualment té dos prototips en cartera amb els que està treballant. Un col·laborant de nou amb en Joaquim Vilalta: "tenia ganes de fer un joc d'equilibris; que alguns jugadors busquin la manera de desequilibrar quelcom i altres equilibrar-ho". Va ser així que va sorgir la idea de fer un joc sobre galions que han d'evitar enfonsar-se. "Ens vam documentar i vam descobrir que el Carib està ple de galions enfonsats, que fins i tot es poden datar els huracans en funció d'aquests”.I l'altre en solitari: "em cridava l'atenció explorar una mecànica en que s'haguessin de superposar llosetes". Provant la forma que prenien les llosetes quan les apilava va aparèixer el tema: les piràmides dels temples maies. A “Uxmal” els jugadors han de construir-ne una, alhora que hi col·loquen sacerdots encarregats de beneir o maleir uns ídols; intentant que els propis siguin els més venerats al final de la partida. "És un joc completat, però amb paràmetres oberts perquè es pugui fer més familiar o més estratègic. M'agrada deixar els jocs modificables perquè un editor pugui adaptar-lo a la seva línia editorial".Després d’aquesta trajectòria inicial tan fèrtil, caldrà veure si durant el 2018 podrem veure publicats aquests nous projectes.Autor de jocs de taula i membre del grup d’assessorament de jocs de taula Santa Clara

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)