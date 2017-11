Jocs, cinema i xocolata, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Un grup de visitants, al Museu Dalí Foto: ACN

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Des de l'any 2006 la Fira del Pa i de la Xocolata se celebra cada any durant el mes de novembre al municipi de Sant Gregori, oferint una fira destinada a la venda i degustació de productes de xocolata, pa i els seus derivats. L'activitat és destinada al públic familiar, amb espai lúdic per a la mainada: tallers de xocolata i pa, espectacles, jocs tradicionals, xocolatada popular, i moltes altres activitats. Organitzat conjuntament entre l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Sant Gregori Vall de Llémena, s'ha convertit en un dels esdeveniments populars més emblemàtics i coneguts del municipi, amb degustació de productes al llarg de tot el dia.Si voleu que els menuts de la casa tinguin el cuquet del cinema ben endins des de petits, aquest és el vostre esdeveniment. El Meu Primer Festival és un festival de cinema per a públic infantil que té com a principal objectiu mostrar una programació diversa de produccions que no tenen cabuda en els circuits comercials d'exhibició cinematogràfica. El festival contempla una proposta específica per a públic escolar i sessions obertes per a públic familiar, que es complementa amb tallers diversos relacionats amb l'animació i el cinema en general. Un plaer per a cinèfils de totes les edatsL'esperada versió d'Àlex Rigola de l'Oncle Vània arriba al Temporada Alta. L'obra és una de les peces cabdals del teatre universal i, alhora, una de les més representades de Txèkhov. Una obra que continua vigent i ens permet reflexionar sobre la pèrdua de rumb de la humanitat. Després de portar a escena moltes obres de Shakespeare, l'esperada adaptació d'Àlex Rigola s'endinsa en l’univers de Txèkhov amb una peça que arriba a l’essència del dramaturg mitjançant el joc. Una proposta íntima on els intèrprets i els espectadors compartiran espai i malenconia.La gran festa de participació i de creativitat al voltant del joc arriba a la sisena edició. L’entrada és lliure i s’adreça a un públic ampli, amb jocs de tot tipus i per a totes les edats. Un joc és una creació que experimenten, literalment, les persones que hi participen, però també és un fenomen de relació i de cohesió social de primer ordre. Per això, Dau Barcelona s’adreça a les famílies i a la comunitat de jugadors avesats, als qual s'ofereixen un àmplia oferta lúdica. Al festival, els editors de jocs de taula presents al mercat i un bon nombre d’entitats de tota classe de jocs proposaran i ensenyaran jocs a grans i a petits.Una travessa nocturna pels Pirineus per viure en primera persona el drama dels refugiats; una ruta pel Palafrugell obrer musicada per Cesk Freixas; un concert de la Giorquestra a l'Escala o una visita amb figurants a les localitzacions de Jocs de Trons a Girona, entre les propostes destacades del festival Som Cultura d'aquest cap de setmana, el penúltim d' una programació que uneix cultura i turisme al llarg de tot el mes de novembre . Durant els primers dos caps de setmana del festival més de 1.600 persones han participat en les activitats programades pel festival. Les inscripcions a les activitats es poden tramitar a través del web de Som Cultura