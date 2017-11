​Arrenca la temporada del calçot a Valls amb previsió de produir 13 milions de cebes etiquetades

La temporada de calçots a Valls ja es dona per iniciada. Per enguany es preveu una producció d'entre 12 i 13 milions de calçots, segons la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, que aglutina una cinquantena de pagesos de quatre comarques: Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès. Es calcula que la resta de productors no inscrits a la IGP Calçot de Valls poden recollir uns 60 milions més de calçots -encara que no estan etiquetats com a IGP. Així, en total, es preveuen més de 70 milions de calçots per enguany, una bona producció que es manté similar als darrers anys i, en tot cas, una certa tendència a l'alça. Alguns restaurants de la zona ja ofereixen des de fa setmanes els calçots més primerencs als seus clients.Els primers calçots tendres de la temporada 2017-2018 ja es poden degustar en restaurants de l'àrea de Valls, com el Casa Fèlix o el Ganxo, a la pedania de Masmolets. Amb aquests calçots primerencs s'obre la pretemporada de calçotades, que es perllongarà fins al mes d'abril del pròxim any. En plena temporada més d'una cinquantena de restaurants ofereixen calçotades a les seves cartes.El temps està acompanyant aquest conreu que vol aigua, sol i sobretot fred, i els productors confien que serà una temporada excel·lent, tant en quantitat com en qualitat dels calçots. Tot i que encara es considera la pretemporada, als camps ja es fa evident el bon ritme que presenta la campanya, amb calçots de bona mida que es van arrencant en remeses, segons les dates en què van ser plantats.El tret de sortida oficial a la campanya es dóna amb la Gran Festa de la Calçotada, l'últim diumenge del gener -enguany, el dia 28. La temporada de calçotades mou un volum de negoci d'entre 10 i 12 milions d'euros. "Representa la verdadera temporada turística per l'àrea de Valls i la segona al Camp de Tarragona, després del sol i platja", diu el secretari de la Cambra de Comerç de Valls, Rafel Castells.La Cambra de Comerç ja ha començat la promoció de la temporada de calçotades, presentant els primers manats de calçots tendres de la temporada de la IGP Calçot de Valls, a l'estand de la Fira d'Andorra La Vella, que s'ha celebrat a la capital del Principat d'Andorra, del 27 al 29 d'octubre.

