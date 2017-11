Aquest cap de setmana, primer episodi de pluja d'estrelles del novembre

Els observadors del cel es preparen per contemplar dues pluges de meteorits importants aquest mes: les Taurides, amb els dies 10 i 11 de novembre com a màxima intensitat, i les Lleonides, el 17 de novembre.Aquests fenòmens es produeixen quan la Terra es troba, periòdicament en el seu viatge al voltant del Sol, amb corrents de deixalles de cometes o, ocasionalment, asteroides. Les partícules de deixalles s’estavellen contra l’atmosfera de la Terra i es cremen, produint un meteorit o “estrella fugaç”.Les Taurides, anomenades així perquè semblen irradiar des de la constel·lació de Tauro, arribaran al seu punt màxim el divendres i dissabte (10 i 11 de novembre), mentre que la lluna es troba en fase minvant. El millor moment per veure aquest esdeveniment és al voltant de la mitja nit. Aquest fenomen és provocat per l’estela del comte Encke.Les Lleonides, que irradien des de la constel·lació de Lleó, arribaran al seu punt màxim el 17 de novembre. El punt àlgid d’aquesta “pluja” és un moment ideal pels observadors del cel, ja que la lluna no estarà present al cel. Ocasionalment, les Lleonides produeixen tempestes de meteorits, com el 1966, quan en van caure tants que els observadors van dir que la pantalla era com una pluja.Aquest any, però, s’espera que produeixi meteorits dèbils, una taxa d’uns 10 per hora.

