Els restauradors segueixen batallant amb Colau per un vestit a mida per a les terrasses

Una ordenança que permeti decisions discrecionals Els restauradors han presentat una proposta d'ordenança amb la qual es flexibilitza el règim de distàncies mínimes de les terrasses en relació amb altres elements del mobiliari urbà, i deixa en mans dels serveis tècnics la decisió final. També opten per fer menys rígides les condicions per garantir l'accessibilitat en alguns casos, com permetre algunes terrasses adossades a la terrassa o flexibilitzar l'adaptació obligatòria dels lavabos en locals històrics.



No obstant això, la proposta del Gremi de Restauració inclou eliminar les terrasses que no estiguin ateses sempre per personal de l'establiment, mesura que es dirigeix cap a les franquícies de les grans cadenes. A més, els restauradors renuncien a una de les seves velles reivindicacions: allargar l'horari diari de tancament i equiparar-lo a altres grans ciutats de l'Estat i les altres tres capitals catalanes. Així, accepten que s'hagin de clausurar a mitjanit i a la 01.00 h quan sigui vigília de festiu.

El Gremi de Restauració de Barcelona mantenen la batalla amb el govern d'Ada Colau per obligar l'Ajuntament a aprovar un vestit a mida per a les terrasses. Els restauradors han donat aquest divendres un pas més per forçar la tramitació de la seva proposta de l'ordenança de terrasses davant la incapacitat del govern d'acordar la modificació de la vigent, i han presentat 18.138 signatures que avalen la Iniciativa Ciutadana que ja havien presentat perquè el consistori hagi de debatre-la per força.Tot i això, el gremi també ha anunciat la presentació d'un recurs contenciós administratiu, el quart que manté amb el consistori, per impugnar el Reglament de Participació Ciutadana que el ple va aprovar el 6 d'octubre , i que precisament li permet presentar la Iniciativa Ciutadana. Els restauradors consideren que la Carta Municipal permet a les entitats de la ciutat impulsar iniciatives ciutadanes sense haver de complementar-les amb signatures.Els restauradors s'han assegurat de tenir el suport de quatre grups de l'oposició perquè l'Ajuntament admeti a tràmit la seva proposta d'ordenança –el PDECat, Cs, ERC i el PP-, segons ha explicat el director general del gremi, Roger Pallarols. Els quatre partits sumen 22 regidors, un més que els necessaris per tenir majoria absoluta. Pallarols confia que el procés signifiqui "clarament una solució a la crisi de les terrasses" davant la manca de resposta del govern.Pallarols ha explicat que s'han produït "quatre incompliments clars" dels compromisos públics per modificar l'ordenança que havia adquirit el govern municipal, que formen BComú i el PSC. El possible trencament de l'executiu d'aquest diumenge pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 no canvia les coses per als restauradors. "Es trenqui o no es trenqui el govern estem emplaçant el consistori, i són tots els regidors sigui qui sigui qui conformi el govern", ha destacat el director del gremi.Ha retret a l'Ajuntament que hagi dificultat la presentació de la Iniciativa Ciutadana, i hagi obligat a presentar les signatures equivalents a l'1% dels censats a la ciutat major de 16 anys, cosa que significa aconseguir-ne un mínim de 14.022. El gremi n'ha recollit 18.138 entre els restauradors i els clients de les terrasses en 49 dies, menys de la meitat dels 120 dies de marge que tenien.Pallarols ha exigit que ara l'Ajuntament "no dilati més" els terminis, i espera que la Comissió d'Urbanisme de desembre admeti a tràmit la seva proposta i que es pugui aprovar definitivament en el ple d'abril. Segons ell, el PDECat, Cs, ERC i el PP mostren "sintonia" amb els canvis que proposen, mentre es manté el divorci amb el govern: el recurs contenciós contra el Reglament de Participació se suma als de les ordenacions singulars de terrasses al carrer Blai, Sagrada Família i la Rambla del Poblenou.El regidor d'Arquitectura, el socialista Daniel Mòdol, ha celebrat la iniciativa del gremi, i ha exigit responsabilitat per modificar l'ordenança. "Significa que tots els actors s'asseguin en la mateixa taula i tots els grups polítics facin un acte de responsabilitat", ha reclamat. En declaracions als mitjans, ha assegurat que es tracta d'una iniciativa que "enforteix" la participació i que genera uns marges de diàleg favorables perquè aquest problema aconsegueixi una solució dialogada per totes les parts.

