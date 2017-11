Carta a Susanna Griso

😯🇪🇸En el programa de Susana Griso le preguntan a Sanchís: ¿Se irá usted de TV3 o lo tendrán que sacar por la fuerza? pic.twitter.com/1ibH7Abx8e — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 25 d’octubre de 2017

Benvolguda Susanna Griso:t’envio aquesta carta perquè estic, ho confesso, una mica preocupat. No voldria resultar ni paternalista ni condescendent i encara menys que algú es pensés que amb aquestes línies pretenc donar a ningú cap lliçó de res. De fet, a alguns dels personatges que hi apareixeran sens dubte els convindrien un parell de lliçons, no ja de periodisme, sinó d’urbanitat elemental. Però bé, no és aquest l’objectiu que em mou, sinó traslladar-te algunes reflexions que penso que poden resultar útils.vaig topar amb un vídeo d’una de les edicions del programa Espejo público que tu presentes cada matí a Antena 3. És de fa un parell de setmanes, n’havia sentit a parlar però no l’havia vist: l’entrevista que li vas fer al director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis . Per fer-la vas comptar amb l’ajuda de tres col·laboradors del programa, tots tres catalans: Albert Castillón, Toni Bolaño i Nacho Martín Blanco. Ja sé que fa dies d’aquest moment, Susanna, i que potser vaig una mica tard. Segurament l’hauria d’haver vist abans, em sap greu.. Se’t notava contrariada pels esdeveniments, per l’agressivitat demostrada pels teus tres col·laboradors, no ja contra Sanchis –que té taules de sobres per defensar-se ell sol de tres personatges d’aquest calibre- sinó contra la televisió pública catalana. La televisió on has treballat i que de ben segur estimes. Es va notar que l’estimes i que et va doldre la barroeria amb què se’n parlava. Però per què ho permets, Susanna?i estic segur que ho vas passar malament, no tan sols aquell mateix dia sinó també els següents. Et vas justificar dient que no ets la directora del programa, sinó només la presentadora. Que fort, no et sembla? Que fort que hagis de dir aquestes coses, que t’hagis de veure immersa en espectacles tan denigrants, tan ofensius i renyits amb qualsevol indici d’intel·ligència. Fins quan ho aguantaràs això? Fins quan aguantaràs que al teu programa hi apareguin individus que viuen de propagar l’odi i la mentida?No és la meva intenció. Em sembla que les preocupacions que et faig arribar no són estrictament una dèria personal meva sinó que intenten reflectir una sincera preocupació pel funcionament dels mitjans de comunicació, la seva funció social i la responsabilitat que acumulen en tant que emissors d’informació, instruments que han de ser útils per a la ciutadania. Aquell dia, segur que també ho vas notar, els teus tres acompanyants de taula van quedar ben retratats. Per tu mateixa, que els vas retreure la seva actitud, i pel propi Sanchis, que és un as en el terreny retòric i dialèctic.L’excap de premsa de José Montilla i militant durant molts anys del PSC, un participant habitual als actes de Societat Civil Catalana i un simpatitzant de Ciutadans i del Partit Popular que ha abandonat les tertúlies de TV3 i Catalunya Ràdio per poder dir que les ha abandonat, parlant els tres sobre la independència dels mitjans i retraient a Sanchis la propaganda, l’agitació i el periodisme de carnet. Graciós, ho era una estona llarga. T’has preguntat quin era l’objectiu d’aquesta tria de col·laboradors tan descaradament parcial? Ja t’ho responc jo: clavar-li bastonades sense pietat al director de TV3. Amb quin propòsit? Francament, més enllà de demostrar rancúnia i demostrar odi, no se me n’acudeix cap altre.Fins quan serà prudent aguantar situacions com aquestes? Ja ho sé que un professional de la comunicació ha de ser capaç d’abstreure’s de determinades coses i oficiar la seva feina amb el màxim de temprança i sent capaç de discernir entre opinió i conducció del programa. Ja entenc també que sent només la presentadora del programa i no la directora, deus tenir un marge de maniobra limitat en la presa de decisions. Per exemple, en les decisions que afecten la pluralitat de les tertúlies. Perquè, esclar, també té la seva conya que en un programa en què absolutament tots els tertulians opinen sempre el mateix algú es permeti donar lliçons de pluralitat al director de TV3.Només voldria posar, per acabar, l’accent en una qüestió que em sembla molt substancial. Entenc que el teu paper ara mateix no ha de ser gens fàcil. Una periodista catalana presentant un programa diari en què cada dia sense excepció hi apareixen persones que, sense el més mínim sentit de la decència, es dediquen a mentir, manipular i excretar sobre tot allò que tingui el més mínim ferum de catalanisme. Tot això t’ho diu una persona que d’ençà dels esdeveniments del convuls mes d’octubre, ha desertat de qualsevol identificació amb la política. Un apolític de nou encuny. Però algú que no pot desertar, que no pot mirar cap a un altre cantó quan detecta que la intel·ligència està sent torpedinada per personatges que estan renyits amb ella. El periodisme, segur que ja ho saps, que ja ho has notat, viu moments de franca decadència, temps d’obscuritat i tenebra. Qualsevol ajuda que li puguem dispensar, qualsevol injecció de salut que li puguem administrar, mai serà sobrera.I perdona també si creus que alguna de les consideracions que faig és injusta o desenfocada.Amb tot el respecte i estimació,Toni Vall

