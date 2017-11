VÍDEO Llàgrimes dels espectadors amb el final del «Polònia» dedicat als presos polítics

Final de traca de @poloniatv3

M'han caigut les llàgrimes.

Moltes gràcies i enhorabona a tot l'equip del #PoloniaTV3 per seguir estant a l'alçada, fent humor de tanta qualitat, en moments tant complexes 👌 pic.twitter.com/bmOdHGnmSR — Jordi Plans (@jordiplansf) 9 de novembre de 2017

Emotiu final de @poloniatv3 . Moltes gràcies — Nil 🎗 (@nilmunte) 9 de novembre de 2017

Gràcies per aquest moment tan emotiu en aquests dies tan tristos, @poloniatv3 😢 https://t.co/U2lnyCKm12 — Òmnium Cultural (@omnium) 9 de novembre de 2017

Moltes gràcies, @poloniatv3, per l’escena final d’avui amb la música del ‘Homeward Bound’. No explico de què va, per si algú no l’ha vist. — Albert Cuesta 🎗️ (@albertcuesta) 9 de novembre de 2017

Quin GRAN final el @poloniatv3 d'avui!!! 👏👏👏



L'humor, una arma molt més poderosa que la seva presó i les seves porres. pic.twitter.com/ODwizJgGZx — Pere Mas (@PereMas) 9 de novembre de 2017

El Polònia de TV3 va retornar aquest dijous al vespre després que la setmana passada els guionistes mostressin el seu rebuig amb les detencions dels membres del Govern i no fessin programa. I l'edició d'aquest dijous no va deixar ningú indiferent, sobretot pel final, que, segons s'ha pogut llegir a les xarxes, va arrencar més d'una llàgrima als teleespectadors.Després del discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, encarnat per Queco Novell, una de les noies de maquillatge li treu la perruca i la porta cap a on hi ha els abillaments per a la resta de consellers empresonats, així com els presidents de l'ANC i Òmnium.Aquest darrer gag, a més, porta com a banda sonora la cançó Homeward bound del grup Simon and Garfunkel, que tracta del retorn a casa.

