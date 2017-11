Milà i Bratislava, favorites per acollir l'Agència Europea del Medicament

Milà i Bratislava, la capital d'Eslovàquia, se situen com les ciutats favorites per acollir l'Agència Europea del Medicament, segons publica aquest dijous el diari britànic Financial Times . La candidatura de Barcelona havia sonat amb força els darrers mesos, però el rotatiu apunta que "ha descarrilat" per la "crisi catalana".La votació per escollir la candidatura es farà el pròxim 20 de novembre, però els diplomàtics, citats pel prestigiós diari, assenyalen que Itàlia havia arribat a oferir més tropes per a l'OTAN als estats bàltics a canvi de vots per la regió de Milà, que també, segons els diplomàtics, s'hauria vist beneficiada per la situació d'inestabilitat política que es viu a Catalunya.Els diplomàtics també han dit que l'oferta de Bratislava havia aconseguit un fort impuls tot i una acollida "tèbia" de la mateixa agència, que ha advertit que més del 70% del personal podria sortir si es trasllada a la capital eslovaca. Així, la capital catalana sembla que perd opcions davant de Milà i Bratislava, que se situen com les dues ciutats que lideren la cursa per l'AEM, quan abandoni el Regne Unit pel Brexit.Els criteris objectius fixats per la Comissió Europea tenen a veure amb l'operativitat de la nova seu el mateix dia del trasllat des del Regne Unit, la facilitat i les connexions de transport per accedir-hi des de diferents ciutats europees i internacionals o la continuïtat del negoci, però també amb aspectes centrats en els seus treballadors. Per exemple, la disponibilitat d'escoles per als prop de 600 infants i joves fills de personal de l'agència o l'accés al mercat de treball i a la sanitat per les prop de 900 famílies.

