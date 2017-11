Canvi d'estratègia... i revés a l'Audiència Nacional

La justícia espanyola va seguir exhibint ahir la seva duresa amb el procés polític català i el dret a decidir. Va caldre un tribunal més garantista, el Tribunal Suprem (que des de la mesa nacional d'HB el 1997 no empresonava ningú preventivament), i que els membres de la mesa contestessin a la Fiscalia i relativitzessin la transcendència política dels seus actes per tal que Carme Forcadell i els altres independentistes de la mesa evitessin la presó incondicional. Forcadell, la segona autoritat del país, ha fet nit a la presó d'Alcalá Meco i haurà de pagar 150.000 euros per sortir. Els altres quatre diputats de Junts pel Sí, 25.000. Joan Josep Nuet, d'EUiA, va quedar lliure sense fiança perquè no havia donat suport a la tramitació de les lleis i va votar "no" a la declaració d'independència. Són penes de presó per haver permès un debat polític en un parlament escollit democràticament.Els membres de la mesa van canviar d'estratègia justament en el mateix moment que l'Audiència Nacional, que podria deixar de ser competent en la causa, ratificava la presó per Oriol Junqueras i els consellers . El jutge va demostrar que no n'hi ha prou amb recordar que la República no s'ha fet efectiva, que es complia un programa o que es vol deixar la política. L'única bona noticia de tot plegat és que l'estratègia de revenja de l'estat espanyol amb els polítics independentistes es veu un pèl alterada: l'Audiència Nacional té ara més difícil mantenir mig Govern a la presó. Forcadell i la mesa pagaran per sortir i dissabte a la tarda podran ser a la manifestació convocada per Òmnium i l'ANC al carrer Marina de Barcelona. Ha de ser, de nou, massiva perquè, com a la vaga de dimecres, els sobiranistes han de demostrar que la repressió i la negació dels drets no són el camí. Us deixo la crònica d'i el perfil de Forcadell d'. Sobre els presos polítics n' opina a "La veu de Nació".I en aquest context marcat per la judicialització, aquest matí personalitats de la societat civil properes al PDECat seguiran pressionant per una agrupació d'electors unitària i d'independents encapçalada per Carles Puigdemont. Els partits no hi estan d'acord i hi ha tants arguments a favor com en contra d'una mesura així – Roger Tugas ho va analitzar fa dies amb dades -, que podria funcionar a les urnes si la unitat inclou com a mínim el PDECat, ERC i al CUP. Al mateix temps, però, tindria una gestió difícil a partir del dia 21 de desembre i poc marge per sumar altres complicitats al Parlament. Hi ha fins al dia 17 de novembre, divendres vinent, per tancar les candidatures.explica com el PDECat intenta gestionar internament la situació.

El PSC i l'encaix. Qui ja està en campanya és Miquel Iceta. El lider del PSC ahir va presentar la seva oferta "d'encaix" (una paraula lletja perquè l'encaix és sovint una cosa forçada) de Catalunya a Espanya. Hi havia els seus nous socis d'Units per Avançar (les restes d'Unió) però ni rastre del referèndum, tampoc pactat. Els socialistes, que han avalat l'aplicació de l'article 155 i les seves conseqüències, no passen de proposar una reforma federal. Aspiren a recuperar el vot perdut en favor de Ciutadans. Roger Tugas explica les claus del seu discurs. Avui tenen consell nacional.



La setmana de les llistes. La que comença dilluns serà la setmana de les llistes electorals, que s'han de tancar abans de divendres. Aquest curs comencem la setmana amb una cançó, si pot ser vinculada a l'actualitat. Envieu-me les vostres propostes a [email protected] o contestant aquest correu.





Vist i llegit



El diari El País fa setmanes que sosté, en el marc de les seves constants informacions contra el procés català, que hi ha una campanya del Kremlin per desestabilitzar la UE i l'euro fomentant la causa de la independència de Catalunya. L'"expert" en l'assumpte és el subdirector del diari David Alandete, que ahir tornava a la càrrega amb suposicions de les institucions comunitàries que ho afirmarien. En les hores posteriors a la declaració d'independència del 27 d'octubre ni Rússia ni cap país de la seva òrbita va emetre cap missatge de reconeixement envers la República catalana. Alguna cosa no acaba de quadrar.





El passadís



Les jornades econòmiques de S'Agaró, que cada any organitzen la Fundació Olof Palme, la Cambra de Comerç de Barcelona i La Vanguardia, servien per mesurar les propostes econòmiques del govern català i espanyol i escoltar empresaris rellevants. La trobada animada per l'exdiputada del PSC Anna Balletbò se celebra d'aquí a dues setmanes. Com que el Govern legítim de la Generalitat està a la presó o a l'exili l'executiu central omple el seu espai. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o el ministre d'Economia, Luis de Guindos, hi faran ponències. L'organització de S'Agaró ha optat per tenir com a convidat estel·lar un dels candidats el 21-D: el socialista Miquel Iceta, que acaba de tancar un pacte amb els "ex" d'Unió, el partit que més agradava a l'establishment català. A Marta Pascal o Marta Rovira no consta que les hagin volgut escoltar. Coses que passen.





L'efemèride



Tal dia com avui es compleixen 26 anys de la mort de l'escriptora i periodista Montserrat Roig, figura clau de la literatura catalana contemporània. En només 45 anys de vida va escriure una quarantena d'obres, algunes d'elles tan impactants com Els catalans als camps nazis. Esteve Plantada ens va recordar la seva figura (sempre inconformista i punyent) i obra.





L'aniversari



La nedadora badalonina Mireia Belmonte compleix avui 27 anys. És la figura més important de la natació catalana. Ostenta tres rècords mundials i ha participat en dos jocs olímpics, els de Londres i Rio, obtenint dues medalles de plata i una d'or i bronze respectivament.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)