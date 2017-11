Enderrock dona forma a un segle de revolució musical amb accent femení

Al llarg de la història les veus de les dones ha estat tan silenciades com les llengües abolides. Tot i això, en l’últim segle una immensitat d’onades musicals s’ha estès entre les creadores femenines, que la societat ha difós en múltiples formats i estils. Rengleres d’ones per mar, cel i terra han confluït definitivament en paraules i melodies. Són més que mares, muses o deixebles anònimes, i no les atura cap mite; una espiral vertiginosa que vibra en les cançons. Perquè ja ha arribat l’hora de preguntar-se: on són les dones de la nostra música?La resposta es pot escoltar i veure a l’exposició D’ONES: (R)evolució de les dones en la música , que trenca els silencis que omple l'art i que es podrà visitar des del 10 de novembre del 2017 fins al 23 d’abril del 2018 al Palau Robert de Barcelona. La mostra, que s'inaugura aquest dijous 9 de novembre a les 19 h, està organitzada per la Generalitat de Catalunya, amb el comissariat del Grup Enderrock i el suport de l’Institut Català de els Dones.El recorregut pels diversos gèneres musicals, a través de cantants, compositores i instrumentistes, posa de manifest la dimensió, la diversitat i la qualitat de la música amb veu de dona als Països Catalans, i també l’aposta que s’ha fet pel talent femení. L’itinerari sonor i visual va des de les cançons de bressol i les folkloristes a la música clàssica, l’òpera i la contemporània, passant per les músiques populars i d'arrel, la poesia, la cançó d'autora, el jazz i el blues, el rock i el punk, el pop i les músiques urbanes.En total, s’hi podran escoltar i visionar un miler de cançons als selectors de cadascun dels àmbits estilístics de l’exposició; deu espais on el visitant podrà descobrir un paisatge sonor original i inèdit amb les dates més significatives de la història de la música catalana en clau femenina.Per complementar l’exposició s’ha editat un número especial de la revista musical Enderrock en format de catàleg, que amplia els continguts amb un recull de testimonis i entrevistes a través de reportatges i converses. A més, amb el suport de l’Institut Català de les Dones, s’ha publicat el cinquè àlbum de la col·lecció Dones i cançons: Serem cinc-centes, serem mil (EDR Discos, 2017), un tast de la banda sonora de veus femenines emergents i actuals, que es distribueix amb la revista Enderrock, núm. 267 (novembre 2017).

